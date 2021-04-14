Потеряла бдительность: Решетова показала свою реальную талию

Поклонники часто хвалят осиную талию модели. А сама девушка подчеркивает ее то поясом, то корсетом, то ремешком. Иногда она идет на другие хитрости: прикрывает талию руками, либо берет на руки сынишку Ратмира.
Некоторые внимательные и придирчивые фолловеры не раз замечали, что Анастасия Решетова не брезгует фотошопом. Недавно бывшая возлюбленная рэпера Тимати потеряла бдительность и продемонстрировала, как выглядит ее талия на самом деле.
В эфире шоу "Ты – топ-модель" Анастасия Решетова предстала с совсем неидеальной талией. Возможно, звезда забыла надеть корсет. В итоге россияне удивились той разнице, которую видят на снимках в соцсети модели и в реальности.
Как писали "Дни.ру", участие в программе далось модели с трудом. Выяснилось, что во время съемки первых эпизодов Анастасия Решетова плохо себя чувствовала. Девушка даже упала в обморок. К счастью, ее успели поймать под руки.
После публичного позора экс-избранница Тимати сообщила, что столкнулась с негативом. Дело в том, что в комментариях под выпусками шоу собралось множество критических и резких отзывов, большая часть которых посвящена неудовлетворительной работе Анастасии Решетовой.
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