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"Больше так не хочу": загнанная Решетова взмолилась о пощаде

"Больше так не хочу": загнанная Решетова взмолилась о пощаде

Анастасия Решетова в личном блоге рассказала о трудностях в жизни и отметила, что нуждается в отдыхе.
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После расставания с Тимати карьера Анастасии Решетовой пошла в гору. Недавно девушка приняла участие в съемках проекта "Ты – топ-модель", где выступила в качестве ведущей и одного из членов жюри.

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Также, судя по всему, экс-возлюбленная рэпера испытывает проблемы со здоровьем – она даже упала в обморок на площадке. По ее словам, во время съемок первых эпизодов шоу она испытывала сильные боли и ей было непросто находиться в кадре.

Наконец Анастасия Решетова заявила в личном блоге, что приняла решение сделать перерыв в работе и социальной жизни. Загнанная девушка отметила, что пришло время посвятить себя ребенку, так как последнее время она слишком часто была занята и стала забывать о главном. "Больше так не хочу, мне нужен брейк (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала модель.

Напомним, что не все в восторге от появления Анастасии Решетовой на экране. Например, Маша Малиновская считает, что падающая в обмороки "телка из "Инстаграм" не должна вести программы о супермоделях и раскрывать секреты красоты. По словам телеведущей, "Ты – топ-модель" должна вести как минимум девушка, которая достигла определенных высот в мире моды.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 апреля 2021, 18:40 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что известно о новой сексуальной подруге рэпера Тимати

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