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Публично опозорившаяся Решетова взвыла из-за травли

Публично опозорившаяся Решетова взвыла из-за травли

Недавно в эфире телеканала ТНТ стартовало шоу "Ты – топ-модель", ведущей которого стала экс-подруга Тимати Анастасия Решетова. Впрочем, не все зрители остались довольны работой девушки в кадре.
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Стоит отметить, что участие в передаче далось модели с трудом. Как оказалось, во время съемки первых эпизодов бывшая возлюбленная рэпера неважно себя чувствовала. По словам блогера, она даже упала в обморок прямо в кадре. На днях в Сети появилась запись, на которой видно, как Анастасия Решетова оседает на пол прямо во время проходки по подиуму. К счастью, девушку успели поймать под руки.

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 Анастасия Григорьевна Решетова

Анастасия Григорьевна Решетова модель, бизнесвумен

После публичного позора модель рассказала в своем инстаграм-аккаунте, что столкнулась с негативом. Как оказалось, в комментариях под выпусками собралось множество негативных отзывов, большая часть которых посвящена неудовлетворительной работе Анастасии Решетовой.

Экс-подруга Тимати в личном блоге заявила, что подобные комментарии, скорее всего, оставляют боты. Она поблагодарила хейтеров за то, что те тратят свое время и деньги на то, чтобы поливать ее грязью. Как отметила Анастасия Решетова, такое внимание со стороны завистников ей только льстит.

Напомним, несколько дней назад девушку раскритиковала Маша Малиновская. Телеведущая заявила, что Анастасия Решетова "тупая", а шоу о моделях должен вести человек, который построил карьеру в этой индустрии. Малиновская считает, что экс-возлюбленная Тимати никакого отношения к этому бизнесу не имеет.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 марта 2021, 12:49 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что известно о новой сексуальной подруге рэпера Тимати

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