Публично опозорившаяся Решетова взвыла из-за травли

Стоит отметить, что участие в передаче далось модели с трудом. Как оказалось, во время съемки первых эпизодов бывшая возлюбленная рэпера неважно себя чувствовала. По словам блогера, она даже упала в обморок прямо в кадре. На днях в Сети появилась запись, на которой видно, как Анастасия Решетова оседает на пол прямо во время проходки по подиуму. К счастью, девушку успели поймать под руки.
После публичного позора модель рассказала в своем инстаграм-аккаунте, что столкнулась с негативом. Как оказалось, в комментариях под выпусками собралось множество негативных отзывов, большая часть которых посвящена неудовлетворительной работе Анастасии Решетовой.
Экс-подруга Тимати в личном блоге заявила, что подобные комментарии, скорее всего, оставляют боты. Она поблагодарила хейтеров за то, что те тратят свое время и деньги на то, чтобы поливать ее грязью. Как отметила Анастасия Решетова, такое внимание со стороны завистников ей только льстит.
Напомним, несколько дней назад девушку раскритиковала Маша Малиновская. Телеведущая заявила, что Анастасия Решетова "тупая", а шоу о моделях должен вести человек, который построил карьеру в этой индустрии. Малиновская считает, что экс-возлюбленная Тимати никакого отношения к этому бизнесу не имеет.
Популярные темы форума
Возлюбим нашего Господа Иисуса Христа.
папа я люблю тебя
Подруга встречаемся с женатым
Все болезни от нервов
настал тот момент, когда меня назвали женщиной
Я таких вкусных сосисек не ела никогда
лицемеры
Разлюбил
Как отписаться?
Права ли Ксюша, бывшая гуру Дома 2 ?