Нелепо вырядившаяся Барановская получила оплеуху

Телеведущая вместе с наследниками и друзьями побывали в ресторане на иммерсивном ужине-шоу по мотивам книг Михаила Булгакова "Фантасмагория в черном". Гости вечера постарались подобрать для мероприятия соответствующего цвета.
В своем инстаграм-аккаунте Юлия Барановская призналась, что осталась в восхищении и от программы, и яств. В честь необычного семейного выхода в свет звезда экрана выбрала маленькое черное платье, украшенного крупным жемчугом.
Стилист Анастасия Стар посчитала, что наряд знаменитость подобрала неудачно. По мнению эксперта, обилие декора на платье сильно "простит" образ теледивы. "И в целом уже не является актуальным", – дала профессиональную оплеуху Юлии Барановской стилист.
Модный эксперт посоветовала телеведущей обратить внимание на зону декольте, делая ее открытой и подчеркивать фигуру приталенным платьем с запахом и V-образным вырезом.
Вызвало скепсис у эксперта платье Юлии Барановской и потому, что не подходит для семейных мероприятий из-за своей длины. По мнению Анастасии Стар, в данном случае было бы уместнее надеть наряд чуть ниже колен. Либо дополнить образ ботфортами или гольфами, чтобы избежать излишней сексуальности.
Также стилист считает, что в вечернем образе Юлии Барановской хорошо бы смотрелась шляпка. А вот обувь звезды – черные туфли на шпильке – ей пришлась по вкусу.
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