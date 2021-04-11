"Еще одна Волочкова!": оголившую интимные части тела Барановскую закидали камнями

Экс-супруга Андрея Аршавина устроила фотосессию на свежем воздухе. Юлия Барановская напомнила поклонникам Анастасию Волочкову.

Телеведущая приняла участие в необычной съемке на льду величественного Байкала. Юлия Барановская сверкнула обнаженными ногами на камеру в необычной позе. Оригинальные снимки светской львицы на сибирском "месте силы" навели россиян на размышления. Одним понравился необычный вид звезды, другие же махнули рукой на ее пикантный образ.

Перед фотосессией теледиве сделали завивку волос и уложили их пышной копной. Визажист выбрал для женщины макияж с акцентом на глаза. Знаменитость предстала перед камерой в боди телесного цвета и массивных сапогах с меховыми отворотами. Юлия Барановская согнула обнаженную ногу в колене и уселась на нее, а другую отвела в сторону, словно делая растяжку. Для поддержания равновесия звезда перевела вес на выставленные вперед руки.

Подписчики сравнили экс-избранницу Андрея Аршавина с заслуженной артисткой России Анастасией Волочковой. Эффектные пируэты и курьезные шпагаты у многих ассоциируются с этой знаменитой балериной. Пользователи Сети отразили свое мнение в инстаграм-канале телеведущей. "Еще одна Волочкова!", "Можно и поскромнее позу принять", "И вы туда же!", "Зачем показывать паховую зону? По-моему это слишком...", "Как расклячилась! Но до Волочковой далеко!" — написали россине Юлии Барановской.

