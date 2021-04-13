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Бедная Решетова: страстный Тимати пообещал украсть одну из участниц "Холостяка"

Исполнитель показал запись тайного свидания. Поклонники посчитали его самым искренним из всех.
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Популярность шоу продолжает набирать обороты, а галантный рэпер не останавливается на достигнутом. Не так давно к проекту внезапно присоединилась Екатерина Сафарова. Сообщалось, что она оказалась бывшей возлюбленной футболиста Неймара. Сейчас 22-х летняя модель живет в Испании и имеет огромную армию активных поклонников в личном блоге.

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Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

Тимати поддерживает интерес к программе в своем "Инстаграм" и часто публикует различные отрывки. На этот раз артист поделился тем, что так и не вышло в эфир. Он отправился на свидание с Екатериной. Ради девушки он поехал в магазин, где вместе с ней выбирал мотоцикл. Модель была шокирована подобной щедростью в ее адрес.

Позднее они доехали до стройплощадки, перелезали через забор, отряхивали друг друга и выглядели крайне трогательно. Многие отметили, что Тимати проявлял знаки внимания. Екатерина сказала, что бывают минуты, когда хочется просто встретить кого-то и вместе помолчать. Она хотела предложить певцу свою компанию, но тот опередил ее.

Исполнитель сказал, что если в его жизни будет что-то подобное, то он приедет ночью на мотоцикле, и они будут молчать вместе, потому что он украдет ее. Однако, несмотря на все это, никакого выраженного тактильного контакта у пары не было, Тимати держал дистанцию, а беседу развивала в основном Екатерина. Несмотря на это, поклонники посчитали, что свидание стало одним из самых теплых и настоящих.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 13 апреля 2021, 09:30 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые женщины Тимати

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