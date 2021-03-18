"Мальтийский мачо помог": дочь Задорнова впервые показала фото ребенка

На фото Елена стоит рядом с коляской и трогательно смотрит на маленького спящего ребенка. В руках она держит бутылочку малыша. Подпись к публикации оказалась крайне неоднозначной и не содержала ни единого намека на то, кто же является родителем младенца.
Многие пользователи предположили, что так дочь Задорнова решила показать миру свое чадо. Однако ранее она не выставляла ни одного фото с округлившимся животом, что слегка смутило подписчиков. В комментариях началось активное обсуждение ситуации.
"Наверное мальтийский мачо помог ей в этом – не иначе", "Тебе идет", "Это Ваш ребенок?", "Вы мать теперь?", "Елена, Вам идет," "Леночка... До чего же нежное фото. Просто класс...тебе очень идёт", "Ваш?", "Леночка, тебя можно поздравить?" – интересовались они. Сама артистка пока ничего не ответила активным поклонникам.
Отметим, около года назад появились слухи о романе Елены Задорновой с актером Игорем Скрипко. Тогда она призналась ему в любви и обнародовала несколько совместных фото. Однако эта информация не была подтверждена официально.
Также сообщалось, что наследница Михаила Задорнова ранее сыграла тайную свадьбу на Мальте с одним из местных мужчин. Однако сама она утверждает, что эти отношения закончились достаточно давно.
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