"Сколько ей лет тогда?": Галкин шокировал видео стареющей Пугачевой

Ведущий Максим Галкин активно ведет свой "Инстаграм" и часто делится с подписчиками семейными кадрами. Ко дню 60-летия первого полета человека в космос он решил выложить в Сеть видео 1978 года, на кадрах которого Алла Пугачева в прямом эфире сполняет песню для сотрудников орбитальной станции "Салют-6", Георгия Гречко и Юрия Романенко.
На видео певица сидит в студии и по видеосвязи обращается к космонавтам. Она исполняет в микрофон свою легендарную композицию "Женщина, которая поет". Космонавты улыбаются и кивают в знак признания. Им нравится подарок.
Поклонники осыпали комплиментами любимую певицу. Они отметили ее неиссякаемый талант и мелодику голоса. "Прямое обращение во Вселенную. Супер!" – написали фолловеры. Однако нашлись и те, кто не может обойтись без конспирации и хейта. Они заподозрили, что песню просто наложили, и артистка якобы поет под фонограмму. Кто-то и вовсе обвинил Примадонну в сатанизме...
"Все бы хорошо. Но сатанисты – рулят. И Алла – одна из них"; "Сколько ей лет тогда??" – отметили они.
Ранее "Дни.ру" писали о фото молодящейся Аллы Пугачевой, которое шокировало общественность. На кадрах не было ни ретуши, ни фильтров.
Популярные темы форума
Постоянно ем
Ответы фейкам
Первый канал,что показывают?
Звуки для релаксации
С волками жить по волчьи выть
Арбуз или дыня?
Не следуйте инструкциям гипнотизера
Россияне , приветствую ! У вас пандемия закончилась ? Гляжу все ходят в театры, на днюхи как будто ничего и не бывало.
Кто из Тулы?
Лечение по рецепту врача