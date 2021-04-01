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Киркоров сорвал маску с неверного Манукяна: А кто без греха?

Киркоров сорвал маску с неверного Манукяна: А кто без греха?

Ольга Бузова после расставания обвинила Давида Манукяна в изменах. Филипп Киркоров высказался на эту тему.
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Накануне прошло вручение наград премии "Прорыв года". В гости к Оксане Федоровой пришли многие звезды, среди которых был и Филипп Киркоров. Он появился практически в последний момент под руку со своей протеже – белорусской исполнительницей Натальей Гордиенко, которую в этом году готовит к "Евровидению".

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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Поп-король рассказал, что думает об участнице от России певице Manizha. По его словам, лучших всегда ругают. Он напомнил, что на него самого вылили ушат помоев, когда была его очередь ехать на европейский музыкальный конкурс.

Также Филипп Киркоров высказался насчет разрыва Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Артист косвенно подтвердил слова поющей ведущей, обвинившей возлюбленного в изменах. Поп-король многозначительно подмигнул, а затем добавил: "Ну а кто без греха?".

Давид Манукян также появился на премии "Прорыв года". Для выхода в свет молодой человек выбрал элегантный темно-синий костюм в полоску, образ дополнили лакированные бордовые штиблеты. Он не подтвердил слухов о новом романе, отметив, что на данный момент его сердце свободно.

Также бывший возлюбленный Ольги Бузовой встал на защиту своего директора Анны. Девушку подозревают в связи с артистом – якобы именно она засветилась в постели исполнителя несколько недель назад. По словам молодого человека, они на гастролях всегда останавливаются в одной гостинице и спокойно перемещаются по номерам друг друга. "Это нормально", – подчеркнул Давид Манукян.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 1 апреля 2021, 14:47 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Киркоров закатил шикарную вечеринку в разгар пандемии: без масок и социальной дистанции

комментарии

Ответить:

Гостья
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Когда подстилка бузова приезжала к Киркорову , вешаясь ,на него ,стараясь остаться у него дома Наговорила <цензура> на Дави ,приукрасила ,а ей врать нет проблем ,До этого приезда ,Филипп был за Дави,теперь эта особа , так ублажила его ,она умеет, не зря обслуживала клиентов в притоне ,знает, как ублажить разных Перековала ,убедила, но для Киркорова это ошибка, верить таким наглым особам,что сама приезжает ,вешается, навязывается плетет свою поганую паутину ,мерзкая паучиха Это не главное, для Дави ,повезло ему,все вовремя , отвязался от этого отвратного существа Никому она мерзость не нужна
Гость672274
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Что значит бузова вовремя подвалила к Киркорову предлагая себя ,набиваясь пожить в его доме ВОТ здесь была главная задача наговорить,приукрасить про то, как ей изменял Дави,надо же перетащить на свою сторону Филиппа ,а Дави сделать плохо ВОТ так гадкая паучиха плетет свою паутину Но Дави оказался не таким скандальным и ему награда от Прорыв года ,получил ,а что ещё надо?бузову даже не пригласили на это мероприятие И что надо старому козлу Киркорову от бузовой и дави? скорее всего это контракт у Фили, какие то обязательства ,за какие то блага эту свинью бузову выставлять жертвой
Гость672685
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Перестаньте связывать Давида с Бузовой, это два разных полюса. Найдет себе Дава хорошую, скромную девушку, не под стать Бузовой. Дава - МОЛОДЕЦ!
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