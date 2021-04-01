Киркоров сорвал маску с неверного Манукяна: А кто без греха?

Ольга Бузова после расставания обвинила Давида Манукяна в изменах. Филипп Киркоров высказался на эту тему.

Накануне прошло вручение наград премии "Прорыв года". В гости к Оксане Федоровой пришли многие звезды, среди которых был и Филипп Киркоров. Он появился практически в последний момент под руку со своей протеже – белорусской исполнительницей Натальей Гордиенко, которую в этом году готовит к "Евровидению".

Поп-король рассказал, что думает об участнице от России певице Manizha. По его словам, лучших всегда ругают. Он напомнил, что на него самого вылили ушат помоев, когда была его очередь ехать на европейский музыкальный конкурс.

Также Филипп Киркоров высказался насчет разрыва Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Артист косвенно подтвердил слова поющей ведущей, обвинившей возлюбленного в изменах. Поп-король многозначительно подмигнул, а затем добавил: "Ну а кто без греха?".

Давид Манукян также появился на премии "Прорыв года". Для выхода в свет молодой человек выбрал элегантный темно-синий костюм в полоску, образ дополнили лакированные бордовые штиблеты. Он не подтвердил слухов о новом романе, отметив, что на данный момент его сердце свободно.

Также бывший возлюбленный Ольги Бузовой встал на защиту своего директора Анны. Девушку подозревают в связи с артистом – якобы именно она засветилась в постели исполнителя несколько недель назад. По словам молодого человека, они на гастролях всегда останавливаются в одной гостинице и спокойно перемещаются по номерам друг друга. "Это нормально", – подчеркнул Давид Манукян.