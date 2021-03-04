"Не все забывается": появилось сенсационное фото с ласкающим Пугачеву Киркоровым

Брак любимой всеми пары просуществовал около 11 лет. Однако в 2005 году возлюбленные приняли решение развестись. Позднее выяснилось, что Алла Борисовна уже тогда якобы была увлечена Максимом Галкиным. В начале 2000-х их познакомил сам Филипп Бедросович.

Позднее Киркоров не раз говорил, что очень ругает себя за то, что не смог уберечь их отношения. Он признавался, что безумно любил артистку, но был слишком занят карьерой, чтобы уделять ей достаточно времени, а понял это поздно. В прошлом году он рассказал журналистам, что совсем не общается с бывшей супругой.

Однако долгое время после развода отношения звезд были крайне теплыми. Многие поклонники до сих пор ностальгируют по их союзу и пишут обоим исполнителям, что они были невероятно хороши вместе. Оказалось, что теплым воспоминаниям предаются не только обожатели. Недавно фотограф Роман Родин опубликовал трогательный снимок пары. На кадре возлюбленные сидят рядом, а Киркоров нежно держит Пугачеву за руку. Они смотрят друг на друга.

Фотограф подписал, что это были чудные времена, но уже возникают сомнения, были ли они вообще. Родин отметил, что фото сделано еще в 90-е. "Было весело", – подчеркнул он в своем "Инстаграм".

Поклонники пришли в восторг от увиденного. "Все проходит, да не все забывается", "Конечно были, Рома! Больше позитива!", "Мне лично эта пара была очень симпатична и любима", "Были! И это было прекрасно, несмотря ни на что", "Любимые", – комментировали пользователи.

