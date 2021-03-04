Дочь Марии Голубкиной потрясла народ своим видом

Мария Голубкина похвасталась 22-летней наследницей Анастасией. Девушка восхитила поклонников актрисы естественной красотой.

Фото дочери звезда опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. Артистка очень редко делится снимками Анастасии, которая не слишком любит публичность.

Фолловеры Марии Голубкиной сошлись во мнении, что девушка получила по наследству красоту знаменитой матери. Они пришли в восторг от природной красоты Анастасии. "Какая красавица", "Девушка абсолютно вся натуральная, ничего не сделано и не наращено!", – высказались подписчики.

Напомним, что после развода Мария Голубкина и артист Николай Фоменко сохранили теплые отношения ради двоих детей. Кроме Анастасии у них есть 17-летний сын Иван. В браке звездная пара прожила 13 лет.

Как писали "Дни.ру", Мария Голубкина не раз говорила, что главное в ее жизни – дети и внуки. На личном фронте у звезды театра и кино все тихо и спокойно. Три года назад она рассталась с Борисом Ливановым после нескольких лет отношений. Замуж за него она так и не вышла.

