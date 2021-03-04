Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими
"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
партнеры
Четверг
4 марта
Лента новостей
06:48
Дочь Марии Голубкиной потрясла народ своим видом
04:31
"Господин Рудковский": Евгения Плющенко приложили за привычку плясать под дудку жены
02:14
Актерская карьера и подпольный рэп: как сложилась судьба детей Сергея Бодрова-младшего
00:09
Фильм "Тот самый Мюнхгаузен": как режиссер Захаров "бился" за Янковского и Долинского
21:59
Скопинский маньяк после освобождения поехал в Москву
21:57
Облитая помоями экс-супруга Грачевского не выдержала позора
21:45
Прозападное правительство в Белоруссии приведет к разгрому отношений с Россией – эксперт Болкунец
21:20
В шведском городе Ветланда неизвестный напал с ножом на людей
20:35
В Калужской области похищенную женщину заставили работать проституткой
19:52
Жительница Подмосковья убила мужа во время попойки
19:30
Жену Мамаева нашли без сознания после громкой истории с изменой
18:56
Назначение сына Лукашенко на новую должность оценили: Похоже на опалу
18:47
"Глупо как-то": Меньшова с морковкой во рту вызвала оторопь
18:21
"Он вошел": Ивлееву перекосило от ласк с известным продюсером
18:08
"Я был не в курсе": Бондарчук и Андреева скрывали беременность от самых близких
18:06
Задолжавший Галустяну миллионы известный режиссер рассчитался натурой
18:05
Житель Кузбасса угнал машину возлюбленной после ссоры
17:39
Прогнивающий Голливуд: престарелый Брюс Уиллис вляпался в секс-скандал с несовершеннолетней
17:34
Определены сроки третьей волны коронавируса в России: Начнется с новой силой
17:27
Олеся Судзиловская оказалась на грани из-за криминального эпизода
17:18
Деньги улетели в трубу: Собчак села в лужу
16:44
Четыре образа у невесты: Волкова из "Ворониных" вновь надела подвенечный наряд
16:34
В Кирове кассирша проспала ограбление круглосуточного магазина
16:33
"Мои чувства к тебе не гаснут": высохший Алибасов обратился к Федосеевой-Шукшиной
16:00
В России отреагировали на призыв украинского политика Черновол к захвату Крыма: Безумие
15:56
У Грачевского может быть еще 5-6 детей: Рудинштейн о внебрачных наследниках создателя "Ералаша"
15:44
"Встала и ушла": Седокова повернулась задом к россиянам
15:40
"Все испортилось": жена актера Сайфулина на ножах с его дочерью от прежнего брака
15:39
В Одинцово вооруженная банда ограбила коттедж
15:00
52-летний Фадеев прилюдно показал своего "щекастого малыша"
14:46
Сыгравший гей-свадьбу российский ведущий устроил истерику ради убежища в США
14:44
У Федора Бондарчука и Паулины Андреевой родился ребенок
14:42
В России закрыли самый большой временный госпиталь для больных коронавирусом
14:38
Забыл дату рождения: состояние Преснякова насторожило публику
14:36
Неожиданный поворот: любовница Мамаева решила судиться с его женой
14:27
Роспотребнадзор посоветовал россиянам продукты для защиты от простуды весной
14:25
В Раде заявили о подготовке Украины к войне
14:02
Катится по наклонной: 22-летнюю звезду сериалов сдали в наркодиспансер
14:01
"Не говорит и никого не узнает": россияне молятся за здоровье тяжелобольного Зайцева
14:00
Толстый и жестокий мальчик: вскрылось темное прошлое Миронова
13:50
Врачи предупредили россиян о риске потери слуха из-за популярных наушников
13:35
"Он то как проник?": Кошкину застали в постели с известным актером
13:30
Любовницей звезды "Склифосовского" оказалась выкинутая из шоу "Холостяк" модель
13:25
"Нужны только финансы": спутавшуюся с молодым певцом Успенскую просят одуматься
13:20
Извлеченную из порванного кишечника Шевчука бутылку предложили выставить на благотворительный аукцион
13:19
Патриарх Кирилл сделал Мишустину необычный подарок на день рождения
13:09
"Дни.ру" дарят билеты: спектакль "Последний ацтек"
12:50
Изменяющий жене Афанасьев сбежал от Ароновой через полтора месяца
12:45
Какой ужас: в Сети появились интимные фото Янковского и Пожарской
12:38
Готовящаяся к свадьбе с многодетным отцом Макеева рассказала о крупной краже: В любом возрасте обидно
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это мое дело": разъяренный Садальский сравнил слова Васильевой с надписями в туалете
Извлеченную из порванного кишечника Шевчука бутылку предложили выставить на благотворительный аукцион
Зюганов отказался поздравлять Горбачева с 90-летием: Над ним должен был состояться трибунал
Изнасилованная Шурыгина распродает свои похабные фото за бесценок
Лукашенко отказался от интеграции с Россией: Это глупо
Шепелева будут судить за вывод миллионов со счетов Фриске
Шоу-бизнес
Дочь Марии Голубкиной потрясла народ своим видом

Дочь Марии Голубкиной потрясла народ своим видом

Мария Голубкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мария Голубкина похвасталась 22-летней наследницей Анастасией. Девушка восхитила поклонников актрисы естественной красотой.
прочитано 1203 раза

Фото дочери звезда опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. Артистка очень редко делится снимками Анастасии, которая не слишком любит публичность.

ПО ТЕМЕ

Мария Голубкина сообщила о разводе

"Я воровала": Мария Голубкина призналась в постыдном

 Мария Андреевна Голубкина

Мария Андреевна Голубкина Актриса

Фолловеры Марии Голубкиной сошлись во мнении, что девушка получила по наследству красоту знаменитой матери. Они пришли в восторг от природной красоты Анастасии. "Какая красавица", "Девушка абсолютно вся натуральная, ничего не сделано и не наращено!", – высказались подписчики.

Напомним, что после развода Мария Голубкина и артист Николай Фоменко сохранили теплые отношения ради двоих детей. Кроме Анастасии у них есть 17-летний сын Иван. В браке звездная пара прожила 13 лет.

Как писали "Дни.ру", Мария Голубкина не раз говорила, что главное в ее жизни – дети и внуки. На личном фронте у звезды театра и кино все тихо и спокойно. Три года назад она рассталась с Борисом Ливановым после нескольких лет отношений. Замуж за него она так и не вышла.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 4 марта 2021, 06:48 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Голубкина с Ливановым вышли в свет вместе

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Сериалы

Какой ужас: в Сети появились интимные фото Янковского и Пожарской

Они стали близки
Шоу-бизнес

Шепелева будут судить за вывод миллионов со счетов Фриске

Отец звезды отказывается мириться с ситуацией
Шоу-бизнес

Готовящаяся к свадьбе с многодетным отцом Макеева рассказала о крупной краже: В любом возрасте обидно

Актриса не ожидала такого

Шоу-бизнес

"Это мое дело": разъяренный Садальский сравнил слова Васильевой с надписями в туалете

Конфликт продолжается

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+