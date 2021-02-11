"Я воровала": Мария Голубкина призналась в постыдном

Мария Голубкина посетила светскую премьеру фильма "Аферистка" в Москве. Актриса сделала неожиданное признание.

Звезда вспомнила некрасивую историю из своего прошлого. Оказывается, она совершила кражу.

"Я воровала булочки с изюмом, когда не было камер", – поделилась Мария Голубкина. Афер же, по словам артистки, в ее жизни не было.

Также знаменитость рассказала, что спокойно относится к новым санитарным нормам, введенным во время пандемии коронавируса. Например, ее не раздражает ношение масок.

Отметим, что главная героиня фильма "Аферистка" руководствуется принципом "побеждает сильнейший". Она делает вид, что бескорыстно заботится о своих богатых клиентах, а сама безнаказанно и цинично обворовывает их.

Ранее Мария Голубкина говорила, что в "коронавирусных" ограничениях есть свои положительные стороны. По ее словам, люди, вынужденные ограничивать свои контакты, стали гораздо более организованными. Кроме того, на самоизоляции есть множество интересных занятий.

Актриса не раз говорила, что главное в ее жизни – дети с внуки. На личном фронте у Марии Голубкиной все тихо и спокойно. Три года назад она рассталась с Борисом Ливановым после нескольких лет отношений. Замуж за него она так и не вышла. До этих отношений она была замужем за Николаем Фоменко, от которого у нее двое детей.