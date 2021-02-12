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Мария Голубкина сообщила о разводе

Мария Голубкина сообщила о разводе

Мария Голубкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне в Москве состоялась премьера фильма с Розамунд Пайк в главной роли. На красной дорожке можно было увидеть многих звезд отечественного шоу-бизнеса.
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Практически все пришли парами. Актриса Наталья Бардо посетила вечер с мужем Мариусом Вайсбергом, Олесю Судзиловскую можно было увидеть с супругом Сергеем Дзебанем. Мария Голубкина стала одной из немногих звезд, появившейся в гордом одиночестве. Однако настроение у нее было прекрасное. Актриса с радостью вела прямой эфир для поклонников прямо с красной дорожки и весело шутила.

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 Мария Андреевна Голубкина

Мария Андреевна Голубкина Актриса

Журналисты не сдержались и задали артистке вопрос про личную жизнь в пандемию. Известно, что число разводов серьезно увеличилось за это время. Мария коротко и ясно ответила, что у нее все в порядке, потому что "не с кем разводиться". "Я давно со всеми развелась", – отметила она.

Ранее актриса рассказывала, что видит во введенных ограничениях множество плюсов. Ее совершенно не раздражают маски и перчатки. Также артистке кажется, что люди стали организованнее, а она нашла различные интересные занятия для себя, о которых раньше и подумать не могла.

Голубкина много раз подчеркивала, что сейчас центром ее жизни являются дети и внуки. В ее личной жизни наступило затишье. Напомним, около трех лет назад она рассталась с Борисом Ливановым. Ходили слухи, что пара собиралась пожениться, однако этому так и не суждено было сбыться. Ранее она была замужем за актером Николаем Фоменко, от которого родила двоих детей Ивана и Анастасию.

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Автор: 12 февраля 2021, 14:00 Источник: WomanHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жила Голубкина до романа с Ливановым

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Что ж она такая страшная, неухоженная. Понятное дело кто на неё позарится
1

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