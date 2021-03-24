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"Счастье": Карпович и Прилучный завели малыша

"Счастье": Карпович и Прилучный завели малыша

Павел Прилучный и Мирослава Карпович решились на то, чтобы взять себе питомца. Артистка взяла котенка необычной породы.
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В своем инстаграм-аккаунте показала милое фото животного. "Маленькое счастье", – подписала кадр избранница Павла Прилучного. Питомцу дали кличку Чипуля. На фото видно, что у котенка огромные уши и серая шерстка.

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К слову, дома у артиста есть несколько собак. Скорее всего, теперь им запретят вход в жилище из-за нового "члена семьи".

Ранее в Сети появились слухи о тайном бракосочетании знаменитости с Павлом Прилучным. Мирослава Карпович похвасталась колечком на правой руке, которое россияне посчитали обручальным.

Как писали "Дни.ру", недавно пара побывала на светской вечеринке. Правда, некоторые гости мероприятия заметили, что Мирослава Карпович вела себя зажато. А Павел Прилучный скобы больше внимания уделял алкоголю, чем своей спутнице. Пара не показывала нежных чувств друг к другу на публике.

Из этого очевидцы и пользователи Сети сделали вывод, что у Павла Прилучного и его новой пассии отношения не так уж хороши. Напомним, ранее актера развелся с коллегой Агатой Муцениеце. У пары подрастают двое детей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 24 марта 2021, 14:49 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Жена Прилучного поразила неподобающим видом

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