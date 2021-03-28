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Шоу-бизнес
Киркоров ежемесячно расходует около двух миллионов рублей

Киркоров ежемесячно расходует около двух миллионов рублей

Стало известно, на что Филипп Киркоров тратит шокирующие суммы. Промоутер Сергей Лавров поделился деталями.
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У короля российской эстрады есть роскошный дом, находящийся в коттеджном поселке в бухте Москвы-реки. Лишь за охраняемую территорию Филипп Киркоров выкладывает 50 тысяч рублей в месяц. Сюда включены уборка, освещение общей территории, вывоз мусора, охрана и платежи ЖКХ.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

На садовника певец тратит 60 тысяч рублей. Двум няням своих детей он отдает 300 тысяч рублей. Зарплата повара и домработницы звезды – порядка 50 тысяч рублей. Водитель обходится Филиппу Киркорову в 60 тысяч. Два телохранителя – плюс около 300 тысяч рублей ежемесячно.

В результате расходы на эти необходимые артисту услуги отнимают из его бюджета примерно два миллиона в месяц. И это – не считая расходов на питание, гардероб и т.п.

А вот юморист Максим Галкин тратит на содержание своего замка около миллиона рублей в месяц. Такую же сумму расходует и Анастасия Волочкова. Как писали "Дни.ру", только за коммуналку в особняке в Новахово балерины уходит 50 тысяч рублей. Помимо этой недвижимости у нее есть квартиры в Москве, Санкт-Петербурге и Астрахани.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 28 марта 2021, 03:54 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Киркоров закатил шикарную вечеринку в разгар пандемии: без масок и социальной дистанции

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хорошо, что ещё есть дураки.которые ходят на его фанеру.
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