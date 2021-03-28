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Грядут перемены: Орлова объявила о новом формате "Дома-2"

Грядут перемены: Орлова объявила о новом формате "Дома-2"

Звезда телеэкранов Ольга Орлова рассекретила детали обновленного шоу "Дом-2". Проект готовится к выходу.
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Поклонники легендарной телестройки уже устали ждать, когда появятся новые выпуски шоу "Дом-2". В Сети то и дело появляются слухи о дальнейшей судьбе проекта, которые подогревают интерес зрителей, но не получают официального подтверждения. Наконец, телеведущая Ольга Орлова рассекретила нюансы нового формата шоу "Дом-2", прояснив основные непонятные моменты.

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Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

Поклонники написали звезде в инстаграм-канале свои вопросы, а ответы на них она поместила в инстаграм-истории. Так, россияне решили узнать у Ольги Орловой, возвращается ли телестройка на новый канал с прежними ведущими. Телеведущая коротко ответила "да", подтвердив подозрения фанатов шоу. Кроме того, знаменитость добавила к ответу изображение с логотипом канала "Ю", достаточно ясно указав платформу, на которой будет транслироваться шоу "Дом-2".

Напомним, в декабре 2020 года стало известно о прекращении показа новых серий шоу "Дом-2". Об этом зрителей известило руководство канала "ТНТ" в специальном сообщении. Расстроенные поклонники телестройки начали бить тревогу и спрашивать у звезд проекта, что же будет дальше. В последствии выяснилось, что шоу "Дом-2" будет жить дальше, но транслироваться начнет на другой площадке и обретет новые условия существования.

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Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 28 марта 2021, 11:35 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Красотки из "Дома-2" показали свои прелести

комментарии

Ответить:

Гость660089
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Гов.. но не тонет, поэтому позорный проект вновь возродят, страна- дураков
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