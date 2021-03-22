Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот
Исколотая шприцами звезда "Морозко" показала лицо
Как раздувшая пожар страстей 79-летняя Чурсина смотрит на бледную Пересильд в новой "Угрюм-реке"
А как же Валерия? Цыганова сделала заявление о близости с Пригожиным
партнеры
Понедельник
22 марта
Лента новостей
20:03
Микроавтобус ФСИН попал в смертельное ДТП
19:55
Тимати назвал изъян всех участниц "Холостяка"
19:28
Пенсионерка нашла в собственной квартире чужое ружье
19:12
Мышцы атрофировались: из-за неудачной пластики Алентова не может открыть глаза
18:54
Потная пантера изнывала от боли: Бузова подверглась мучениям на шоу
18:33
Кожа да кости: сын Михалковой отощал до неприличия
18:22
Рабочего из Тувы застрелили в Подмосковье
18:17
Жириновский отреагировал на инцидент с Байденом: Сигнал или символ?
18:00
"Свекровь хотела меня уничтожить": Тяжелобольная экс-супруга Аршавина обвинила мать футболиста в колдовстве
17:52
Стартует продолжение сериала "Анна-детективъ" с Александрой Никифоровой и Юлией Такшиной
17:29
В Вологде росгвардеец спас людей из огня
17:02
Под Москвой задержали приезжих фальшивомонетчиков
16:39
Попался на взятке в 30 миллионов: тесть Баскова оказался за решеткой
16:35
"Теперь я бионик!": звезду сериала "Анатомия страсти" спасли от самой мучительной боли
16:00
Путин назвал дату своей вакцинации от коронавируса
16:00
Взбешенная Собчак вылила ушат помоев на жителей провинции
15:47
Молодая жена Петросяна сделала заявление о беременности: Должно быть у каждого
15:43
Психанул и уехал: Билан устроил вызывающий демарш перед выходом на сцену
15:42
"Очень тяжело и больно": наследник не пустил звезду "Морозко" на похороны к отцу
15:35
Развязная подружка Крида сообщила о свадьбе и показала кольцо с бриллиантом
15:07
Политолог Шариков об оскорблениях Байдена в адрес Путина: В Вашингтоне не хотели эскалации отношений
14:59
Вместо Манижи: Подольская предложила отправить на "Евровидение" Моргенштерна
14:49
Сладкая жизнь в тюрьме и возвращение: что стало с отсидевшей звездой "Отчаянных домохозяек"
14:48
Без носа: в Сети появились первые фото изувеченной экс-супруги Аршавина
14:46
Как снимали фарсовую комедию "Здравствуйте, я ваша тетя" с Калягиным и Джигарханяном
14:44
Попались на лжи: Меган Маркл и принц Гарри сказали неправду в интервью
14:42
Подруга помогла округлившейся Собчак избавиться от второй "беременности"
14:17
Названы самые "таксистские" города России
14:14
Шок: похотливая Волочкова предстала полуголой перед детьми
14:10
"Не самая главная новость": Волочкова наплевала на тяжелобольного Урганта
13:56
"Это было шоком": Ивлеева раскрыла тайну появления Пугачевой на дне рождения
13:46
"Он так похорошел": Вера Брежнева попала под чары известного актера
13:41
История напавшего с ножом на инспектора актера сериала "След" получила продолжение
13:39
"Что с вашим лицом?": Навка вызвала оторопь своим видом
13:37
Хулиганы затушили Вечный огонь в Санкт-Петербурге
13:23
Трамп высказался о падении Байдена на трапе самолета: Я ему не проиграл
13:21
Названы города России с самой высокой зарплатой
13:10
Синоптик назвала сроки прихода настоящей весны в Москву
13:05
А как же Прилучный? Карпович вышла замуж
12:57
Иван Ургант заразился коронавирусом
12:56
"Просто гадость": как вернувшийся Серебряков отреагировал на резкие слова Певцова
12:50
Кто старое помянет: страстный поцелуй Лолиты и Цекало попал на камеру
12:34
"Пригласила на свидание": Сотникова о домогательствах известной актрисы
12:28
Росла как Маугли, попадала под нож: дочь Михаила Ефремова откровенно о несчастном детстве
12:21
Раздевшаяся на камеру Асмус вызвала оторопь
12:19
Названы вызывающие отравление продукты
12:11
Россиян ждет подорожание одежды и обуви: в чем причина
12:06
"Был на грани": мимолетный роман разрушил брак актера "Склифосовского" и почти довел его до могилы
11:50
"Очень сексуально": Дарья Мороз завела россиян снимком в сетке на голое тело
11:49
Россиян предупредили о вспышке туберкулеза после пандемии коронавируса
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот
Пугачева прилюдно унизила Киркорова словами о Галкине
Политолог Класковский: В Москве понимают, что Лукашенко осталось недолго
Исколотая шприцами звезда "Морозко" показала лицо
Принц Уильям тоскует по опозорившему королевскую семью Гарри
Собралась замуж? Бузова засветила помолвочное кольцо
Шоу-бизнес
Потная пантера изнывала от боли: Бузова подверглась мучениям на шоу

Потная пантера изнывала от боли: Бузова подверглась мучениям на шоу

Минувший выпуск шоу "Маска" разоблачил человека в костюме розовой пантеры – им оказалась Ольга Бузова. Звезда рассказала о тяжких неудобствах, которые ей пришлось пережить ради участия в проекте.
прочитано 631 раз

Выступления на шоу "Маска" остались для Ольги Бузовой приятным воспоминанием, несмотря на трудности, которые взвалились на ее плечи. Ради того, чтобы участвовать в проекте, певице пришлось преодолевать мучения. Поп-дива испытывала сильный дискомфорт из-за костюма розовой пантеры, в котором артистка почти ничего не видела. Ольга Бузова с потрясающей выдержкой смогла вынести тяготы и выполнить возложенную на нее задачу.

ПО ТЕМЕ

Бузова в костюме дикой кошки довела Киркорова до исступления

 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Знаменитость призналась, что маска сдавливала голову, а ведь ей доводилось носить голову пантеры больше часа. Кроме того, травмированная спина звезды сильно болела во время выступлений. "Постоянно запотевали глаза, иногда кружилась голова на сцене от жары, потому что было неимоверно душно, а когда я снимала костюм — меня можно было выжимать", — объявила телеведущая после того, как выбыла с проекта. На сцене Ольга Бузова пыталась не только скрывать свои вокальные особенности и достойно исполнять музыкальные композиции, но и сохранять боевой настрой.

Сейчас артистка продолжает рассказывать о личном опыте в своем инстаграм-канале. Подписчики эмоционально реагируют на свежие публикации 35-летней звезды и делятся своими мыслями. "Ты лучшая. Сразу видно — наш человек", "Спасибо вам за эту сказку. Вы блистали на сцене, всегда поднимали настроение. Браво!", "Позорище! Даже под фанеру не попадала! Кто ее туда позвал?! Убожество!" — выразились пользователи Сети о выступлениях Ольги Бузовой на шоу "Маска".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Кадр youtube.com
Автор: 22 марта 2021, 18:54 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Блогер потратила на операцию 3 миллиона рублей ради сходства с Бузовой

комментарии

Ответить:

гость
Пожаловаться Ответить
Что же за манера ныть? Все находятся в одинаковых условиях Зачем и кому надо знать её проблемы с ногами,зрением со спиной,головой? теперь проблема в гинекологическом кабинете и что всем надо это рассказывать ? Шоу отвратительное своим наглым обманом особенно с Бузовой Начнем с того, что Киркоров знал , пантера Бузова Проговорилась бузова словами к Филиппу , "Поговорим дома", этим она как бы пригрозила ,что он её не вытянул в шоу ,что её выгнали ,а что обижаться на филю? если он не знал ЯКОБЫ про Бузову ,а Филя так гадко изображал удивление ,всё игра не умная ,все показуха отвратная
Гость658112
Пожаловаться Ответить
У Пантеры все песни были с диапазоном в три ноты,поэтому я ее отгадала сразу. Слышно было,что поёт человек вообще без вокальных данных,а вчера песня была исполнена с компьютерной обработкой
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

А как же Прилучный? Карпович вышла замуж

Актриса игнорирует все вопросы
Шоу-бизнес

Подруга помогла округлившейся Собчак избавиться от второй "беременности"

Когда звезда снова станет мамой
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна сделала заявление о беременности: Должно быть у каждого

Девушка ответила поклонникам
Шоу-бизнес

Потная пантера изнывала от боли: Бузова подверглась мучениям на шоу

Поп-дива раскрыла секреты

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+