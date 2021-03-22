Потная пантера изнывала от боли: Бузова подверглась мучениям на шоу

Минувший выпуск шоу "Маска" разоблачил человека в костюме розовой пантеры – им оказалась Ольга Бузова. Звезда рассказала о тяжких неудобствах, которые ей пришлось пережить ради участия в проекте.

Выступления на шоу "Маска" остались для Ольги Бузовой приятным воспоминанием, несмотря на трудности, которые взвалились на ее плечи. Ради того, чтобы участвовать в проекте, певице пришлось преодолевать мучения. Поп-дива испытывала сильный дискомфорт из-за костюма розовой пантеры, в котором артистка почти ничего не видела. Ольга Бузова с потрясающей выдержкой смогла вынести тяготы и выполнить возложенную на нее задачу.

Знаменитость призналась, что маска сдавливала голову, а ведь ей доводилось носить голову пантеры больше часа. Кроме того, травмированная спина звезды сильно болела во время выступлений. "Постоянно запотевали глаза, иногда кружилась голова на сцене от жары, потому что было неимоверно душно, а когда я снимала костюм — меня можно было выжимать", — объявила телеведущая после того, как выбыла с проекта. На сцене Ольга Бузова пыталась не только скрывать свои вокальные особенности и достойно исполнять музыкальные композиции, но и сохранять боевой настрой.

Сейчас артистка продолжает рассказывать о личном опыте в своем инстаграм-канале. Подписчики эмоционально реагируют на свежие публикации 35-летней звезды и делятся своими мыслями. "Ты лучшая. Сразу видно — наш человек", "Спасибо вам за эту сказку. Вы блистали на сцене, всегда поднимали настроение. Браво!", "Позорище! Даже под фанеру не попадала! Кто ее туда позвал?! Убожество!" — выразились пользователи Сети о выступлениях Ольги Бузовой на шоу "Маска".

