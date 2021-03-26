“Несите себя помедленнее”: Бузова вылила ушат грязи на участницу модного суда

35-летняя телеведущая многим поклонникам кажется слишком худой: подписчики в “Инстаграм” часто советуют певице немного поправиться. Но, как оказалось, сама Ольга Бузова считает худобу первым условием молодости, особенно это касается женщин, которым уже за 30.
Подменив в популярном шоу защитницу Надежду Бабкину, Ольга Бузова стала играть совсем другую роль. Она оказалась слишком строга к участнице модного суда – многодетной маме 46 лет. Певица посоветовала ей первым делом похудеть. Кроме того, Бузовой не понравился розовый цвет волос, который не сочетался с костюмом обвиняемой, да и сам костюм, по мнению звезды, никак не подчеркивал достоинств женщины.
Чувствующая себя профи практически в любом вопросе поющая ведущая заявила, что она бы поработала над внешним видом участницы. Также женщина раскритиковала походку многодетной матери и даже ее супругу неоднозначно намекнула, что и ему тоже надо почаще ходить в спортзал. В результате защита Бузовой скорее выглядела как поливание героев грязью.
Напомним, что сама певица регулярно занимается в спортзале и тщательно следит за фигурой. Однако далеко не всем женщинам даже при максимальных усилиях удастся выглядеть также в силу множества причин, и это Ольга Бузова определенно должна учитывать.
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