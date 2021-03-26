“Несите себя помедленнее”: Бузова вылила ушат грязи на участницу модного суда

Певица и ведущая часто становится гостьей популярных телешоу. В этот раз она заняла кресло Надежды Бабкиной в “Модном приговоре”, но не стала защищать обвиняемую. Вместо этого Ольга Бузова посоветовала женщине похудеть.

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