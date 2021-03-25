"Надоела уже": оголившую интимное место Бузову просят остановиться

Ольга провела вчерашний вечер в компании других звезд российского шоу-бизнеса на Гала-ужине премии “Жара”. В своем инстаграм-аккаунте певица показала, как тщательно она готовилась к важной тусовке. Над ее образом потрудились стилист и визажист, а платье для светского выхода Ольга Бузова выбрала в модном столичном салоне Tiffany&Bride.
Звезда остановила свой выбор на блестящем платье с очень длинным подолом сзади и очень высоким разрезом спереди. Остроту образу также добавили прозрачные вставки в районе груди. Бузова продемонстрировала провокационный наряд, до бедра оголяющий одну ногу, своим фолловерам и даже предложила выбрать лучшее фото.
Подписчики знаменитости не разделили ее энтузиазма по поводу наряда и оставили не самые лестные комментарии. Многие посчитали, что платье для Ольги слишком велико и сидит на ней плохо. Другие же и вовсе нашли образ позорным и попросили перестать так одеваться.
“Разрез по самое не хочу срамота” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) “Позорница”. “Голая на половину, позор”. “Платье ужасное”. “Опять Бузиха ((( надоела уже”.
Впрочем, нашлись у певицы и преданные поклонники, которые написали, что женщине очень идет красная помада, ноги ее прекрасны, а для такого шикарного платья хрупкая Ольга Бузова должна лишь немного поправиться.
Популярные темы форума
Возраст
Паразиты в организме
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
Гастеры
Женский алкоголизм
Возлюбим нашего Господа Иисуса Христа.
Муж хочет сына, а будет дочь
папа я люблю тебя
научилась считать до 8
Филлеры