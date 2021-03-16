"Призывные взгляды, страстные позы": разъяренная Бородина взорвалась из-за романа восьмилетней девочки

Телеведущая известна своими резкими высказываниями на самые разные темы. На этот раз ее внимание привлек аккаунт в "ТикТок".

Ксения отметила, что осознает: сейчас на нее наедет целое поколение и будет говорить о том, что она – "бабка старая". Однако ее возмутила деятельность двух детей и их родителей, и она не смогла сдержать эмоций. Все дело в том, что у 12-и летнего мальчика начался роман с 8-и летней девочкой. Дети активно проявляют свои чувства, а родители снимают это на камеру, набирая миллионные просмотры.

Дива подчеркнула, что ее поражает "сексуализация" всего происходящего в таком раннем возрасте. "Призывные взгляды, страстные позы", – сообщила она. Помимо этого Бородина выделила и неоднозначную одежду детей: по ее мнению, они выглядят так, будто сбежали со съемок фильма для взрослых. Окончательно вывел ведущую из себя тот факт, что это все происходит "с подачи родителей", а мать той самой малышки радостно ведет видеорепортаж с места событий.

Звезда сообщила, что никогда не поверит, что дети решились на такое сами. Она рассказала, что в роликах 8-и летний ребенок то сидит на коленях у молодого человека, то раздвигает ноги в обтягивающих кожаных брюках. Ведущая не понимает, почему их родители считают нормальным "делать деньги на хайпе" такого рода. "Рубят бабло и не сильно заботятся о таких понятиях, как развращение малолетних", – взорвалась Ксения.

Бородина написала, что она просто "в гневе" и недоумевает, куда смотрят надзорные органы. Она заявила, что мать лишает дочку адекватного детства и взросления, но все почему-то смотрят и комментируют подобный контент. Поклонники активно поддержали Ксению Бородину.