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"Мать ку-ку": Решетова подвергла сына смертельной опасности

"Мать ку-ку": Решетова подвергла сына смертельной опасности

18 октября 2019 года у российского рэпера Тимати и его гражданской жены, модели Анастасии Решетовой родился сын Ратмир. Через год пара распалась, и Решетова заявила, что будет одна воспитывать ребенка. Сейчас модель посвящает себя материнству, дому и работе. В своем "Инстаграм" она поделилась кулинарными навыками.
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На дворе Масленица, и Анастасия Решетова решила побаловать Ратмирчика вкусными блинами. Процесс модель решила запечатлеть на камеру и выложить в своем "Инстаграм". Судя по всему, Решетова так увлеклась съемками, что забыла об элементарных правилах безопасности.

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Анастасия Григорьевна Решетова модель, бизнесвумен

Поклонники тут же забросали бывшую супругу Тимати советами и угрозами вызвать опеку. Ведь на кадрах перед ними предстало действительно зрелище не для слабонервных. Маленький Ратмир сидел во время приготовления блинов... на плите.

"Готовим вкусные, нежные блинчики в честь окончания масленичной недели))) Кстати, вместо куриных я добавляю яйца цесарки. На первые у него аллергия, к сожалению. А вы едите блинчики?) У меня обычно с сыром или карамелью. Всем вкусных выходных", – написала Анастасия Решетова.

Подписчики спустили на нее всех собак. Многие отметили, что несмотря ни на какую дороговизну плиты, этого делать нельзя.

"Мать, где техника безопасности?"; "Ну и что, что индукционная плита. Завтра будет у бабушки, а у бабушки не индукционная"; "Это вообще плохая привычка так сажать. Какая бы ни была плита. Вот именно у нашей бабушки так же и было. Дочку мою посадила, начала готовить и забыла, что она сидит на высоте. Вообще забыла. Захожу, а у меня ребенок на краю шатается"; "У меня индукционная, и она очень даже нагревается. А ребенок так вообще непредсказуем, возьмет и дотронется до сковородки"; "Мать ку-ку"; "Я не поняла, ребенок на плите сидит?" – написали фолловеры.

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Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/
Автор: 12 марта 2021, 15:53 Источник: Instagram • Требует проверки
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