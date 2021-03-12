"Мать ку-ку": Решетова подвергла сына смертельной опасности

18 октября 2019 года у российского рэпера Тимати и его гражданской жены, модели Анастасии Решетовой родился сын Ратмир. Через год пара распалась, и Решетова заявила, что будет одна воспитывать ребенка. Сейчас модель посвящает себя материнству, дому и работе. В своем "Инстаграм" она поделилась кулинарными навыками.

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