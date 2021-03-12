"Мать ку-ку": Решетова подвергла сына смертельной опасности

На дворе Масленица, и Анастасия Решетова решила побаловать Ратмирчика вкусными блинами. Процесс модель решила запечатлеть на камеру и выложить в своем "Инстаграм". Судя по всему, Решетова так увлеклась съемками, что забыла об элементарных правилах безопасности.
Поклонники тут же забросали бывшую супругу Тимати советами и угрозами вызвать опеку. Ведь на кадрах перед ними предстало действительно зрелище не для слабонервных. Маленький Ратмир сидел во время приготовления блинов... на плите.
"Готовим вкусные, нежные блинчики в честь окончания масленичной недели))) Кстати, вместо куриных я добавляю яйца цесарки. На первые у него аллергия, к сожалению. А вы едите блинчики?) У меня обычно с сыром или карамелью. Всем вкусных выходных", – написала Анастасия Решетова.
Подписчики спустили на нее всех собак. Многие отметили, что несмотря ни на какую дороговизну плиты, этого делать нельзя.
"Мать, где техника безопасности?"; "Ну и что, что индукционная плита. Завтра будет у бабушки, а у бабушки не индукционная"; "Это вообще плохая привычка так сажать. Какая бы ни была плита. Вот именно у нашей бабушки так же и было. Дочку мою посадила, начала готовить и забыла, что она сидит на высоте. Вообще забыла. Захожу, а у меня ребенок на краю шатается"; "У меня индукционная, и она очень даже нагревается. А ребенок так вообще непредсказуем, возьмет и дотронется до сковородки"; "Мать ку-ку"; "Я не поняла, ребенок на плите сидит?" – написали фолловеры.
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