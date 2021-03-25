Появилась информация о тайной свадьбе Бузовой

После расставания с возлюбленным Ольге стали приписывать романы со многими мужчинами. Сама дива долгое время молчала, но потом все же сделала заявление.

Не так давно артистка рассказала, что состоит в отношениях. Однако вдаваться в подробности не стала и быстро сменила тему разговора. Незадолго до этого события Ольга получила внушительный букет белых роз и похвасталась поклонникам. Тогда все стали гадать, кто же ухаживает за звездой.

Самые внимательные подписчики быстро выяснили, что похожий букет выкладывал приятель артистки футболист Артем Зуев. Известно, что он был гостем на мероприятии в честь дня рождения Бузовой. Отметим, именно на этой вечеринке и было снято быстро распространившееся по Сети видео ссоры Давида и Ольги. Тот факт, что молодой человек значился в списке приглашенных только подлил масло в огонь.

Однако с тех пор о связи Ольги Бузовой и молодого спортсмена ничего неизвестно. Накануне, кажется, объявился новый ухажер. Как известно, все новое – это хорошо забытое старое, поэтому им оказался Владимир Коробков. Несколько лет назад он уже боролся за сердце дивы в программе "Замуж за Бузову".

Сейчас брутальный мужчина, запомнившийся многим, ведет телепроект "Битва дизайнеров" на канале "ТНТ". Неожиданно для многих он решил поздравить маму Бузовой. В своем личном блоге он выложил фотографию родительницы звезды и подписал: "С днем рождения, теща!".

Пользователи были слегка шокированы таким поворотом событий, но поспешных выводов не делали. Пока существует несколько версий происходящего. Некоторые считают, что у пары роман, постепенно перетекающий в нечто большее, другие же утверждают, что Владимир – жених сестры Ольги. Возможно, уверенный в себе Коробков все еще верит в совместное будущее со звездной избранницей. Сама артистка пока не прокомментировала ситуацию.