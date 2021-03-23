"Не стыдно?": Звездная пара из "Дома-2" выдала личную тайну

За ходом беременности Анастасии Паршиной следили многие поклонники легендарной телестройки. Утром 17 марта популярная блондинка родила и добавила приятных хлопот отцу ребенка Никите Уманскому. Долгое время звездная пара скрывала пол малыша, интригуя взволнованных фанатов шоу "Дом-2". Наконец, правда вышла на поверхность. Сраженный шквалом ярких эмоций, Никита Уманский объявил, что родился мальчик.
Счастливый отец основательно подготовился к выписке возлюбленной из роддома и превратил жилище в уютное гнездышко. Избранник преподнес Анастасии Паршиной букет цветов, устроив вместе с ней и малышом торжественную фотосессию. Он поделился с подпичиками инстаграм-канала переполняющими чувствами и опубликовал несколько постов о новорожденном наследнике.
Однако некоторые пользователи Сети не разделили восторг Никиты Уманского. Они напомнили мужчине, что у него есть еще сын Андрей от бывшей жены, которому тоже нужно много внимания и заботы. "Никита, не стыдно тебе реально? Такая радость у вас, а про первого сына вообще тишина. Обидно, конечно, за первых детишек. Жаль, что отцам они не нужны!" — выразилась одна из подписчиц Никиты Уманского. Тем не менее многие фанаты шоу "Дом-2" поздравили мужчину и выразили надежду на то, что звездная пара воспитает прекрасного ребенка.
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