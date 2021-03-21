Скончалась от рака: звезда "Дома-2" вышла на связь с ужасающими новостями

Родная мама экс-участницы "Дома-2" скончалась на больничной койке. Еще в прошлом году Ирина Головченко сообщила, что больна раком. Она так и не смогла справиться с бушующей онкологией.
Об этом сообщила сама Александра Черно. Она опубликовала эмоциональный пост в личном блоге и рассказала о семейной трагедии. Звезда настоятельно рекомендовала беречь своих близких, прощать и искренне любить, посвящая все свое свободное время теплому общению.
"Старайтесь жить по совести, любите своих детей, родителей, и все вокруг. Потом может быть поздно. Избегая всех вопросов, она умерла", – подытожила артистка.
Стоит отметить, в декабре артистка рассказала, что 42-летняя родственница перенесла второй инсульт. По словам девушки, так нерадивая матушка "расплачивается" за прошлое. Ранее убитая горем Саша сетовала, что женщина бросила ее на произвол судьбы. Напомним, что в 15-лет девочка осталась с бабушкой и была вынуждена идти работать и обеспечивать всю семью.
Более того, мама бывшей участницы "Дома-2" постоянно воровала у наследницы деньги, а после угодила в тюрьму за мошенничество. Уже в осознанном возрасте Черно самостоятельно пыталась наладить общение с никудышной родственницей, но сделать это она так и не смогла. Регулярно всплывали прошлые обиды и мешали звезде идти на компромисс.
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Беременную бросил парень
Дьяволы существуют
Отбеливающие пасты
Подскажите что мне делать?
Как быть, если хочешь отношений, но не получается их построить, так как постоянно попадаются занятые мужчины, либо те, кто влюблен в других?
Сила воли
Натусик - помойный бачок.
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
Хочу стать дьяволом