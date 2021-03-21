Скончалась от рака: звезда "Дома-2" вышла на связь с ужасающими новостями

Несколько дней назад Александра Черно признавалась, что ее родственница была госпитализирована в срочном порядке. Однако врачам так и не удалось сохранить жизнь хрупкой женщины. прочитано 1249 раз Родная мама экс-участницы "Дома-2" скончалась на больничной койке. Еще в прошлом году Ирина Головченко сообщила, что больна раком. Она так и не смогла справиться с бушующей онкологией. ПО ТЕМЕ "Она нереализована как женщина": Волочкова прошлась по завистливой Собчак Об этом сообщила сама Александра Черно. Она опубликовала эмоциональный пост в личном блоге и рассказала о семейной трагедии. Звезда настоятельно рекомендовала беречь своих близких, прощать и искренне любить, посвящая все свое свободное время теплому общению. "Старайтесь жить по совести, любите своих детей, родителей, и все вокруг. Потом может быть поздно. Избегая всех вопросов, она умерла", – подытожила артистка. Стоит отметить, в декабре артистка рассказала, что 42-летняя родственница перенесла второй инсульт. По словам девушки, так нерадивая матушка "расплачивается" за прошлое. Ранее убитая горем Саша сетовала, что женщина бросила ее на произвол судьбы. Напомним, что в 15-лет девочка осталась с бабушкой и была вынуждена идти работать и обеспечивать всю семью. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саша Черно (Оганесян) (@sasha_cherno93_official) Более того, мама бывшей участницы "Дома-2" постоянно воровала у наследницы деньги, а после угодила в тюрьму за мошенничество. Уже в осознанном возрасте Черно самостоятельно пыталась наладить общение с никудышной родственницей, но сделать это она так и не смогла. Регулярно всплывали прошлые обиды и мешали звезде идти на компромисс.

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