Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

"Как же так, доченька?": потрясенный Агутин шокировал известием
По стопам отца: дочь Алексея Панина пошла по наклонной
Я бы их всех уничтожила: бисексуальная Литвинова раскрыла правду об отношении к однополой любви
Во время похорон Лядовой стало известно о кончине ее онкобольного молодого мужа
партнеры
Понедельник
22 марта
Лента новостей
13:23
Трамп высказался о падении Байдена на трапе самолета: Я ему не проиграл
13:21
Названы города России с самой высокой зарплатой
13:10
Синоптик назвала сроки прихода настоящей весны в Москву
13:05
А как же Прилучный? Карпович вышла замуж
12:57
Иван Ургант заразился коронавирусом
12:56
"Просто гадость": как вернувшийся Серебряков отреагировал на резкие слова Певцова
12:50
Кто старое помянет: страстный поцелуй Лолиты и Цекало попал на камеру
12:34
"Пригласила на свидание": Сотникова о домогательствах известной актрисы
12:28
Росла как Маугли, попадала под нож: дочь Михаила Ефремова откровенно о несчастном детстве
12:21
Раздевшаяся на камеру Асмус вызвала оторопь
12:19
Названы вызывающие отравление продукты
12:11
Россиян ждет подорожание одежды и обуви: в чем причина
12:06
"Был на грани": мимолетный роман разрушил брак актера "Склифосовского" и почти довел его до могилы
11:50
"Очень сексуально": Дарья Мороз завела россиян снимком в сетке на голое тело
11:49
Россиян предупредили о вспышке туберкулеза после пандемии коронавируса
11:42
В России появятся хлеб и мясо из насекомых
11:26
Богатырев из "Кухни" и Арнтгольц поделили заботы о новорожденном сыне
11:20
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 9,2 тысячи
11:13
"Ее мамой называл": обнародованы ужасающие детали смерти сына Ливанова и Безруковой
11:08
Теперь – Анита Маркони: поклонники обсуждают внезапную смену фамилии Цой
11:05
"Ей всего полгода": Рома Жуков рассказал о тяжелой утрате
10:40
Узнавшая неутешительную правду Лолита вручила Федункив результаты ДНК-теста
10:33
Названы регионы России с самой высокой зарплатой по отраслям
10:21
Мороз и солнце: как Путин и Шойгу отдохнули в заснеженной тайге
10:08
"Это договорная история": вскрылись сенсационные данные о браке Тимати
09:58
Жириновский объяснил отсутствие поддержки Путина со стороны Лукашенко: Уровень директора совхоза
09:36
Пугачева прилюдно унизила Киркорова словами о Галкине
09:14
"В новый этап жизни": внезапно постаревшая Кудрявцева заговорила об одиночестве
09:02
Американцы шлют россиянам письма с извинениями за слова Байдена о Путине
08:39
Бузова в костюме дикой кошки довела Киркорова до исступления
08:36
Галкина заставили говорить после грязных обвинений в адрес Пугачевой
06:23
"Кто проститутки, а кто сутенеры": экс-солистка "ВИА Гра" сорвалась на мат
04:08
Досталось больше других: на Пересильд сыплются оскорбления
02:28
"Брак по залету": Дженнифер Лопес в свадебном платье всполошила народ
00:14
Раздевшуюся Кардашьян подняли на смех за необъятные формы
22:21
"Отечные": Боня ткнула в злоупотребляющих уколами звезд
21:38
В Госдуме увидели признак скорой смены власти в США после слов Байдена о вице-президенте Харрис
20:31
"Невеста есть для тебя": Утяшева сосватала Муцениеце известному американцу
18:26
Большое горе: смерть жены разрушила планы Аркадия Инина
18:18
"Без пафоса и показухи": в жизни Алсу настал важный день
18:09
"Легкие просто кричат": Дикий зверь подорвал здоровье Темниковой
18:07
Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот
18:04
Держал в тайне: Чадов показал сына и возлюбленную
17:59
Тимати потратил бешеные деньги для участия в "Холостяке"
17:42
Рыдал от бессилия и пил: звезда фильмов о мушкетерах Старыгин умер всеми забытый
17:37
Сын отказался идти по стопам погибшего Евдокимова
17:33
Публицист Федута объяснил слова Лукашенко о кандидатах в президенты: Захочу – выберут даже их
17:31
Получившая от ворот поворот от Тимати участница "Холостяка" беззастенчиво переключилась на звезду кино
17:23
Le Potentiel Centrafricain: союзники из России и Руанды спасли ЦАР от гибели
16:53
Что стало с роскошной квартирой звезды советского кино Новикова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Нормальное женское желание": внучка Гурченко откровенно о романе с Шаляпиным
Вскрылись шокирующие данные об изнасиловании Легкоступовой перед смертью
Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот
Политолог Класковский: В Москве понимают, что Лукашенко осталось недолго
Пугачева прилюдно унизила Киркорова словами о Галкине
"Это может быть началом войны": на Украине испугались слов Байдена в адрес Путина
Шоу-бизнес
А как же Прилучный? Карпович вышла замуж

А как же Прилучный? Карпович вышла замуж

Роман Мирославы и Павла является одним из самых обсуждаемых в отечественном шоу-бизнесе. Видимо, в жизни одного из них наметился новый этап.
прочитано 701 раз

Совсем недавно артист впервые вывел новую избранницу в качестве "официальной" возлюбленной. Ранее он называл ее то помощницей, то подругой, то няней. Близкие Прилучного отмечали, что подобное отношение удивляло всех, а сама Карпович совсем не радовалась происходящему.

ПО ТЕМЕ

Прилучный впервые открыто появился с любовницей на публике

"Заставляет работать "нутром": партнерство с Прилучным раскачало Мороз изнутри

 Мирослава Олеговна Карпович

Мирослава Олеговна Карпович актриса

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Теперь Павел вывел даму сердца в свет, но некоторые присутствующие отметили, что она вела себя крайне скованно и отстраненно. СМИ подчеркивали, что Павел якобы мог взяться за старое и запугать актрису. Однако правда известна лишь им двоим.

Ситуация приняла новый оборот. Многие пользователи заметили на безымянном пальце правой руки Мирославы золотое кольцо. Оно очевидно присутствует на всех последний снимках, из чего подписчики быстро сделали вывод: скорее всего речь идет о тайной свадьбе, либо кольцо пока помолвочное, а все самое интересное еще впереди.

Открытым остался лишь один вопрос. Неужели только недавно разобравшийся с разводом Павел так быстро решился на важный шаг с новой женщиной? Поклонники предполагают, что в деле может быть замешан и другой мужчина. Однако Мирослава Карпович игнорирует все вопросы публики и продолжает жить в свое удовольствие. Никаких комментариев пока не последовало и от Павла Прилучного.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 марта 2021, 13:05 Источник: "Папарацци" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто стал самым популярным актером года

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Ей всего полгода": Рома Жуков рассказал о тяжелой утрате

Певец объявил о розыске
Шоу-бизнес

Теперь – Анита Маркони: поклонники обсуждают внезапную смену фамилии Цой

Певицу появилась с новым мужчиной
Шоу-бизнес

Пугачева прилюдно унизила Киркорова словами о Галкине

Артистка призналась мужу в любви
Шоу-бизнес

"Очень сексуально": Дарья Мороз завела россиян снимком в сетке на голое тело

Артистка предстала в дерзком виде

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+