"Огненная барышня": Семенович в юбке высоко задрала ногу

На опубликованном снимке звезда позирует в ярко-красном платье с разлетающимся подолом. Талия женщины обтянута черным кожаным поясом-корсетом, пышная грудь в этот раз скромно прикрыта, а ноги наоборот обнажены. Анна Семенович высоко подняла колено, демонстрируя стройные ноги и округлые бедра.
Поклонники певицы высоко оценили снимок и оставили Семенович множество комплиментов в комментариях.
“Хороша Анюта в монохроме, Все при ней: и талия, и грудь, ” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) “Анна нереально классное фото!!!” “Огненная барышня”. “Какие ножки”. “Фантастика!!! Девушка мечты!!!”
Впрочем, нашлись и те, кто обвинил Семенович в чрезмерном фотошопе, но звезда не стала это комментировать.
Еще несколько дней назад Семенович публиковала снимки из Стамбула, где проводила отпуск, но теперь она вернулась и вновь готова к работе. Певица рассказала, что возвращение домой ей омрачило отравление. Весь день женщине пришлось лежать под капельницами, но сейчас ей гораздо лучше. Отдых помог Анне перезагрузиться, что для нее очень важно.
Поклонники пожелали любимой певице скорейшего выздоровления, а кто-то даже заметил, что Анна Семенович всегда болеет после отдыха, и посочувствовал слабому здоровью звезды.
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