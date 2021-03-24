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"Огненная барышня": Семенович в юбке высоко задрала ногу

"Огненная барышня": Семенович в юбке высоко задрала ногу

Певица ознаменовала свое возвращение из отпуска соблазнительным снимком с новой фотосессии, который она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. Провокационной позой на фото Анна Семенович в очередной раз продемонстрировала свою сногсшибательную фигуру.
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На опубликованном снимке звезда позирует в ярко-красном платье с разлетающимся подолом. Талия женщины обтянута черным кожаным поясом-корсетом, пышная грудь в этот раз скромно прикрыта, а ноги наоборот обнажены. Анна Семенович высоко подняла колено, демонстрируя стройные ноги и округлые бедра.

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 Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

Поклонники певицы высоко оценили снимок и оставили Семенович множество комплиментов в комментариях.

“Хороша Анюта в монохроме, Все при ней: и талия, и грудь, ” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) “Анна нереально классное фото!!!” “Огненная барышня”. “Какие ножки”. “Фантастика!!! Девушка мечты!!!”

Впрочем, нашлись и те, кто обвинил Семенович в чрезмерном фотошопе, но звезда не стала это комментировать.

Еще несколько дней назад Семенович публиковала снимки из Стамбула, где проводила отпуск, но теперь она вернулась и вновь готова к работе. Певица рассказала, что возвращение домой ей омрачило отравление. Весь день женщине пришлось лежать под капельницами, но сейчас ей гораздо лучше. Отдых помог Анне перезагрузиться, что для нее очень важно.

Поклонники пожелали любимой певице скорейшего выздоровления, а кто-то даже заметил, что Анна Семенович всегда болеет после отдыха, и посочувствовал слабому здоровью звезды.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 24 марта 2021, 13:25 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Семенович в купальнике сравнили с замотанной в тюль тумбочкой

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Опустите ногу, мадам. Возраст не тот, то сиськи падают в суп, то ноги выше крыши. Голову лечите.
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