"Огненная барышня": Семенович в юбке высоко задрала ногу

Певица ознаменовала свое возвращение из отпуска соблазнительным снимком с новой фотосессии, который она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. Провокационной позой на фото Анна Семенович в очередной раз продемонстрировала свою сногсшибательную фигуру.

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