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"Хочет – хрен на лбу нарисует": Семенович разнесли за любовь к фотошопу

"Хочет – хрен на лбу нарисует": Семенович разнесли за любовь к фотошопу

Анну Семенович поймали на том, что она очевидно редактирует свои снимки в соцсетях. Певицу раскритиковали за такое желание приукрасить себя.
прочитано 57 раз

Фолловеры артистки в "Инстаграм" заметили на одном из кадров, что она забыла отшлифовать свое отражение на фото. Потом Анна Семенович решила по-быстрому исправить оплошность, чем вызвала волну насмешек.

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Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

Бывшая вокалистка группы "Блестящие" поделилась снимками с отдыха в Египте. Звезда позировала на борту белой яхты. Анна Семенович призналась, что обожает Красное море. Она пообещала вернуться в шикарный отель и провести день на роскошной яхте.

На одном из снимков знаменитость в белой рубашке, надетой на купальник, стоит у окна, в стекле которого отражается. Подписчики заметили, что реальная фигура исполнительницы сильно отличается от отредактированной.

Хейтеры затравили певицу. Они назвали Анну Семенович звездой фотошопа. Но некоторые встали на ее защиту. Поклонники решили, что это личное дело звезды. "Хочет – фотошопит. Хочет – хрен на лбу нарисует", – высказался один и зфолловеров.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 15 марта 2021, 17:28 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анна Семенович выставила напоказ большой живот

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