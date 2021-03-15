"Хочет – хрен на лбу нарисует": Семенович разнесли за любовь к фотошопу

Фолловеры артистки в "Инстаграм" заметили на одном из кадров, что она забыла отшлифовать свое отражение на фото. Потом Анна Семенович решила по-быстрому исправить оплошность, чем вызвала волну насмешек.
Бывшая вокалистка группы "Блестящие" поделилась снимками с отдыха в Египте. Звезда позировала на борту белой яхты. Анна Семенович призналась, что обожает Красное море. Она пообещала вернуться в шикарный отель и провести день на роскошной яхте.
На одном из снимков знаменитость в белой рубашке, надетой на купальник, стоит у окна, в стекле которого отражается. Подписчики заметили, что реальная фигура исполнительницы сильно отличается от отредактированной.
Хейтеры затравили певицу. Они назвали Анну Семенович звездой фотошопа. Но некоторые встали на ее защиту. Поклонники решили, что это личное дело звезды. "Хочет – фотошопит. Хочет – хрен на лбу нарисует", – высказался один и зфолловеров.
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