Врачи настояли: обострившаяся нехорошая болезнь вынудила Семенович носить маску

Компания из 30 человек гуляла в модном столичном клубе. На торжестве были замечены Татьяна Навка, Анастасия Гребенкина, Алика Смехова и многие другие. Именинницу осыпали цветами и дорогими подарками.
Татьяна Навка подарила роскошные золотые серьги, Анастасия Гребенкина и Алика Смехова преподнесли наборы профессиональной косметики, также среди подарков были дорогие сумки и аксессуары любимого бренда именинницы.
Однако больше всех гостей заинтересовал подарок, который красовался на пальце Анны Семенович – новое кольцо с бриллиантом. Как известно, некоторое время назад певица рассталась со своим молодым человеком, о чем лично сообщила своим поклонникам в Инстаграме. О каких-либо новых отношения никто пока ничего не слышал. На все расспросы о том, кто же сделал Анне такой подарок, она лишь загадочно улыбалась и старалась перевести тему разговора. Вполне возможно, что новое кольцо – начало новых отношений. Но их пока Семенович скрывает даже от ближайших подруг.
А уже следующий день после шумной вечеринки Анна сделала себе самый главный подарок. В компании подруг она улетела в роскошный отель в Египте. Певица признается, что это самый лучший для нее подарок на день рождения. Ведь море, без которого она не представляет своей жизни, Анна не видела целый год.
Единственное, что немного испортило впечатление – запрет врачей на погружение с аквалангом из-за обострившегося насморка (Анна – профессиональный сертифицированный дайвер). Хотя планы у звезды были грандиозные! Так что за морским миром она наблюдает через маску на небольшой глубине и получает от моря, солнца и прекрасного курорта максимум удовольствия.
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