Врачи настояли: обострившаяся нехорошая болезнь вынудила Семенович носить маску

Дни рождения Анна Семенович любит и умеет отмечать долго и со вкусом. Праздничные торжества растягиваются на две недели и проходят в несколько этапов. Первый и самый главный – ужин с родителями и братом, он традиционно проходит непосредственно в сам день рождения в первый день весны. В обязательной программе и вечеринка с друзьями-фигуристами и близкими подругами.



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