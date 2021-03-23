Перестаралась: Анастасия Решетова рухнула в обморок на глазах у публики

Одной из преград на пути создания шоу стало внезапно пошатнувшееся здоровье его ведущей. Во время записи подводок модель потеряла сознание на глаза у публики. Несмотря на этот неприятный случай, знаменитости удалось довольно быстро оправиться и вновь появиться в кадре уже в преображенном виде.
Ведущая проекта пообещала показать зрителям ТНТ нечто особенное и подарить им новый формат красоты. Участницам шоу придется изо всех побороться за звание победительницы, которой станет “самая красивая, дерзкая, сильная и необычная”.
Многие зрители уже успели оценить премьерный выпуск нового шоу с Анастасией Решетовой в роли ведущей и оставили под ее постом неоднозначные комментарии. Некоторые возмутились тем, что проект скопирован с американского шоу. Другие заметили, что от обилия рекламы программу не хочется даже смотреть. Также многих смутила кандидатура Решетовой в качестве ведущей.
“Передача о том, как не топ-модель ведет шоу топ-модель и “дает шанс”… бред какой-то!” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) “Надо было настоящую модель пригласить” “Мне одной непонятно, почему в качестве ведущей пригласили Настю, а не супермодель?”
Впрочем, нашлись у Анастасии Решетовой и верные фанаты, которые посчитали, что в шоу она смотрится очень гармонично, а также посоветовали модели класть под язык кусочек сала, чтобы больше не падать в обморок.
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