Тимати потратил бешеные деньги для участия в "Холостяке"

Похоже, что не только участницы нашумевшего шоу серьезно подошли к съемкам. Многие девушки так сильно хотели выделиться, что надели самые дорогие наряды. Однако Тимати решил не отставать от своих дам и изрядно принарядился.

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