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Тимати потратил бешеные деньги для участия в "Холостяке"

Тимати потратил бешеные деньги для участия в "Холостяке"

Похоже, что не только участницы нашумевшего шоу серьезно подошли к съемкам. Многие девушки так сильно хотели выделиться, что надели самые дорогие наряды. Однако Тимати решил не отставать от своих дам и изрядно принарядился.
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СМИ сообщают, что общая стоимость костюма Тимура Юнусова составила 208 000 рублей. В стоимость вошел фирменный костюм Dolce & Gabbana – 122 тысячи и брендовые ботинки – 57 тысяч.

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Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

Дополнили образ рубашка Tom Ford за 22 000 рублей и запонки Boss за 7000 рублей. Не стоит забывать, что в гардеробе Тимати частенько появляются новые дорогостоящие наряды. Музыкант не отстает от трендов и тщательно следит за новинками в мире моде.

К слову, такие суммы – это лишь мелочи для общего бюджета артиста. Поговаривали, что Тимур потратил около пяти миллионов рублей на новое промо скандального шоу. Реклама 8-го сезона "Холостяка" снималась на самой высокой башне мира — "Бурдж Халифа" в Дубае.

Сейчас же все обсуждают скандальное закрытие проекта. Похоже, что все затраты Тимати канули в лету. Когда съемки завершились, а на телеканале ТНТ обнародовали первую серию, рэпер заявил, что удаляет весь сезон. По словам звездного жениха, он не смог оправдать надежды поклонников.

Более того, публика была шокирована тем фактом, что музыкант, не дождавшись выхода всего шоу, увез одну из участниц нежится на Мальдивские острова. Теперь личная жизнь Тимати встала на первое место и сместила проект на телеканале.

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Тимур Юнусов. Фото: City News Moskva/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 21 марта 2021, 17:59 Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
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