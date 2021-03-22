Галкина заставили говорить после грязных обвинений в адрес Пугачевой

Сегодня Максим Галкин считается не только талантливым юмористом и ведущим, но и примерным семьянином. Всем известно, что за своих близких он готов заступаться вечно.

Гостем последнего выпуска программы "Сегодня вечером" стал Алексей Веселкин. Во время диалога об отечественной эстраде 90-х он решился на громкое заявление. Ведущий рассказал, что в то время все пели под фонограмму. Единственное имя, которое он выделил – Сергей Пенкин. Исполнитель, по словам шоумена, всегда выступал вживую.

Максим достаточно резко отреагировал на высказывание. Видимо, оно было воспринято как личное оскорбление. Он тут же принялся защищать не только Аллу Борисовну, но и всех близких, включая экс-возлюбленных Примадонны. Так, пародист подчеркнул, что в его доме поют все.

Галкин рассказал, что и его супруга, и ее бывший муж, и дочь, и зять – все являются звездами. Ведущий отметил, что артисты, связанные с ним, всегда выступали вживую и никогда не пытались обмануть зрителя.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин поженились еще в 2011 году. Их брак вызвал серьезный общественный резонанс: многих смутила ощутимая разница в возрасте. Однако с каждым годом пара становится все ближе, а сторонников теории о том, что все было ради пиара, все меньше. Возлюбленные воспитывают полюбившихся широкой публике близнецов Лизу и Гарри. В прошлом году дети пошли в первый класс.