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"Я люблю папочку": Пугачева довела детей до нервного срыва

"Я люблю папочку": Пугачева довела детей до нервного срыва

Алла Борисовна и ее супруг часто делятся кадрами из жизни их любимых наследников. В "Инстаграме" Максима Галкина эта "рубрика" уже стала одной из самых популярных.
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Недавно на странице, созданной поклонниками семьи, появилось архивное видео. На кадрах близнецы лежат на ступеньках одной из лестниц в особняке и ждут папу. В какой-то момент Алла Борисовна уточняет у них, кто они сейчас: малыши или ступени? Лиза говорит, что она – ребенок и спрашивает у брата, кто он. "Ступенька!" – уверенно восклицает Гарри. Засомневавшаяся девочка говорит, что она подумала и решила, что она тоже уже не ребенок. "Говорящая ступенька!" – произносит Лиза.

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Маленький Гарри заявляет, что, если Максим Галкин срочно не вернется, то у него случится нервный срыв. После заявления Примадонна интересуется, зачем они лежат, на что близнецы отвечают, что ждут папу. "Я люблю папочку!", – говорит Лиза. Немного подумав, она добавляет: "И мамочку!".

Далее дети долго рассуждают, зачем в доме висят часы около лестницы и для чего на люстре столько свечек. Впрочем, этими же вопросами задавались и поклонники, когда впервые увидели элитное жилье артистов. Видео заканчивается тем, что Максим Галкин возвращается с работы, и дети радостно вскрикивают. "А это что у нас тут такое?" – смеется звездный родитель, когда видит малышей.

Напомним, что полюбившиеся многим близнецы родились у пары еще в 2013 году. В прошлом году подросшие Лиза и Гарри уже пошли в первый класс и сейчас активно занимаются учебой. Максим Галкин периодически показывает различные мероприятия, на которых с удовольствием выступают наследники.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 17 марта 2021, 14:37 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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