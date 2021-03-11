Не Карпович: с кем съехался Прилучный после развода с женой

Осенью прошлого года ряд СМИ сообщили, что Павел Прилучный продал дом, в котором жил с женой Агатой Муцениеце и детьми, и переехал в новый особняк. Отмечалось, что актер сериала "Мажор" съехался с нынешней возлюбленной, актрисой Мирославой Карпович. Поговаривали, что из-за домашних хлопот артист даже не смог приехать на "Кинотавр".
Между тем в свежем интервью Прилучный опроверг слухи о том, что теперь делит апартаменты с Карпович. "Сейчас я живу с мамой", – заявил артист. Павел добавил, что очень боится одиночества.
Также звезда сериала "Мажор" поделилась некоторыми воспоминаниями о детстве. Артист рассказал, что рос в Казахстане, его отец работал тренером, а мать – хореографом. Когда в стране начались волнения, Павел с родителями переехал в Россию. Денег от продажи четырехкомнатной квартиры в Чимкенте хватило только на полуобгоревший дом в Бердске. Семья находилась в сложном материальном положении. Мать Прилучного пошла работать на рынок. В 13 лет Павел потерял отца. Будущая знаменитость старалась помогать родительнице – вместе с друзьями он затеял бизнес: протирал фары авто за небольшое вознаграждение.
Павел Прилучный отметил, что в жизни ему ничего не давалось просто. В Москве он добивался всего сам, у него не было протекции и знакомств. Павел ходил по кастингам, параллельно работая таксистом. Машину актер купил с первого гонорара за роль в фильме "На игре" Павла Санаева. Долгое время этот автомобиль кормил Прилучного.
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