Не Карпович: с кем съехался Прилучный после развода с женой

Звезда сериала "Мажор" раскрыла некоторые факты о личной жизни. Павел Приличный признался, что боится остаться один.

Осенью прошлого года ряд СМИ сообщили, что Павел Прилучный продал дом, в котором жил с женой Агатой Муцениеце и детьми, и переехал в новый особняк. Отмечалось, что актер сериала "Мажор" съехался с нынешней возлюбленной, актрисой Мирославой Карпович. Поговаривали, что из-за домашних хлопот артист даже не смог приехать на "Кинотавр".

Между тем в свежем интервью Прилучный опроверг слухи о том, что теперь делит апартаменты с Карпович. "Сейчас я живу с мамой", – заявил артист. Павел добавил, что очень боится одиночества.

Также звезда сериала "Мажор" поделилась некоторыми воспоминаниями о детстве. Артист рассказал, что рос в Казахстане, его отец работал тренером, а мать – хореографом. Когда в стране начались волнения, Павел с родителями переехал в Россию. Денег от продажи четырехкомнатной квартиры в Чимкенте хватило только на полуобгоревший дом в Бердске. Семья находилась в сложном материальном положении. Мать Прилучного пошла работать на рынок. В 13 лет Павел потерял отца. Будущая знаменитость старалась помогать родительнице – вместе с друзьями он затеял бизнес: протирал фары авто за небольшое вознаграждение.

Павел Прилучный отметил, что в жизни ему ничего не давалось просто. В Москве он добивался всего сам, у него не было протекции и знакомств. Павел ходил по кастингам, параллельно работая таксистом. Машину актер купил с первого гонорара за роль в фильме "На игре" Павла Санаева. Долгое время этот автомобиль кормил Прилучного.