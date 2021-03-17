Многодетная Барановская сделала заявление об угрозе выкидыша

Звезду в свое время положили на сохранении в роддом. Медики объяснили Юлии Барановской, что она может потерять ребенка без присмотра врачей. По словам ведущей Первого канала у нее была угроза выкидыша.
Теледива старалась не вставать с кровати, чтобы не навредить будущему малышу. Сейчас наследнице Юлии Барановской Яне 12 лет. Девочка занимается танцами. Теледива гордится ее силой воли и твердым характером.
Напомним, телеведущая воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина. Стоит отметить, что Юлия Барановская старается не откровенничать с публикой о личной жизни. Она долго скрывала проблемы в отношениях со спортсменом.
Юлии Барановской приписывали множество романов. В частности, и с коллегами. Так, поклонники считали, что звезда уводит Александра Гордона из семьи и устраивает настоящее сватовство в эфире передачи "Мужское/Женское".
Напомним, ранее "Дни.ру" писали о дорогостоящей покупке Юлии Барановской. Ведущая приобрела дом в Подмосковье за один миллион долларов. Она уже показывала жилье поклонникам в "Инстаграм".
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