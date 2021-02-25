Шикующую на Мальдивах Барановскую затравили в Сети: Отдыхает на гонорары несчастных людей

Дети наслаждаются солнцем, играют и катаются на гидроциклах. С собой телеведущая взяла чемодан с нарядами, которые меняет каждый день. Пребывание на Мальдивах обходится звезде в копеечку. Например, только за одну виллу на острове знаменитость платит по 150 тысяч рублей в сутки. Многочисленные развлечения также обходятся недешево.
В личном блоге Юлия Барановская делится кадрами из отпуска. Телеведущая рассказала подписчикам, что ей удалось поплавать с черепахами и встретить несколько роскошных закатов. Также артистка побывала в необычном отеле. Апартаменты выстроены под водой, а их особенность – прозрачные стены, через которые можно наблюдать за морской живностью, лежа на кровати.
Многие поклонники в восторге от фотографий, которые публикует Юлия Барановская. В комментариях народ радуется за бывшую супругу Андрея Аршавина, называя ее умницей, которая добилась всего сама для себя и наследников. Впрочем, не все разделяют восторги большинства. Некоторые считают, что телеведущая не заслуживает такой роскоши.
"Скорее всего отдыхает на гонорары несчастных людей, полученные ею от передачи Мужское и Женское (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зачем хвастаться отдыхом, когда у людей не хватает даже на еду? Будьте скромнее, Барановская, свой шик на отдыхе не афишируйте на всю страну", "Как оказалось, люди, которые трясут грязное белье других на всеобщее обозрение, получают деньги бешеные из бюджета и могут многое себе позволить", – возмущаются пользователи Сети.
Популярные темы форума
Кажется я влюбилась ....
Что за поселок Янтарный???
которая лучше
Весна
А вы знаете ?
ну и страшные же вы
Как в голодные времена
не рубите с горяча
- Что-то Пугачева давно не проявляется. Не померла ли? Она же так любит внимание к своей персоне.
Во сколько лет надо выходить замуж?