Шикующую на Мальдивах Барановскую затравили в Сети: Отдыхает на гонорары несчастных людей

Юлия Барановская несколько дней назад улетела на Мальдивы вместе с детьми. Она заявила, что планирует недельку отдохнуть от суеты. Звезда Первого канала сняла отдельную виллу и ни в чем себе не отказывает.

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