Ужин в кругу семьи: экс-возлюбленный Бузовой отметил день рождения

Экс-бойфренд Ольги Бузовой публично отпраздновал свой день рождения. С самого утра звезды российского шоу-бизнеса поздравляли блогера и желали всего самого наилучшего. Телеведущий Андрей Малахов отметил, что с годами артист лишь "приобретает, а не теряет".
Среди комментаторов отличился поп-король отечественной эстрады. Киркоров поспешил напомнить молодому человеку об удовольствиях и возможностях настоящих богачей.
"Пусть на твоих руках будут Ролекс, на столе осетр, а под попой X6. Трать много сумм в ЦУМ и лети на Марс! Все как поется в "Роли на руке" — пусть сбывается", – подытожил Филипп Бедросович.
Стоит отметить, что Дава не закатывал шумные вечеринки и не приглашал всю светскую элиту. Первым же делом именинник отправился к родителям в Новосибирск. Там виновника торжества ждал ломящийся праздничный стол и все родственники: родители, бабушка, дедушка, дядя и тетя.
Конечно же, заботливая мама не забыла и о праздничном торте. Правда, задувать Манукяну пришлось бенгальские огни и несгораемые свечки. По словам самого блогера, подобное мероприятие оказалось намного душевнее, чем эпатажный вечер в столице. Напомним, совсем скоро Давид даст сольный концерт в родном городе. Подготовка к выступлению началась сразу же по прилете из Москвы.
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