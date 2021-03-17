Ужин в кругу семьи: экс-возлюбленный Бузовой отметил день рождения

Накануне Давиду Манукяну исполнилось 28 лет. Всеми известный артист решил провести этот день в кругу самых близких и дорогих людей. В Новосибирске молодого человека ждал праздничный ужин и искренние поздравления родных.

Экс-бойфренд Ольги Бузовой публично отпраздновал свой день рождения. С самого утра звезды российского шоу-бизнеса поздравляли блогера и желали всего самого наилучшего. Телеведущий Андрей Малахов отметил, что с годами артист лишь "приобретает, а не теряет".

Среди комментаторов отличился поп-король отечественной эстрады. Киркоров поспешил напомнить молодому человеку об удовольствиях и возможностях настоящих богачей.

"Пусть на твоих руках будут Ролекс, на столе осетр, а под попой X6. Трать много сумм в ЦУМ и лети на Марс! Все как поется в "Роли на руке" — пусть сбывается", – подытожил Филипп Бедросович.

Стоит отметить, что Дава не закатывал шумные вечеринки и не приглашал всю светскую элиту. Первым же делом именинник отправился к родителям в Новосибирск. Там виновника торжества ждал ломящийся праздничный стол и все родственники: родители, бабушка, дедушка, дядя и тетя.

Конечно же, заботливая мама не забыла и о праздничном торте. Правда, задувать Манукяну пришлось бенгальские огни и несгораемые свечки. По словам самого блогера, подобное мероприятие оказалось намного душевнее, чем эпатажный вечер в столице. Напомним, совсем скоро Давид даст сольный концерт в родном городе. Подготовка к выступлению началась сразу же по прилете из Москвы.