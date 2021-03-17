Одинокий Манукян сделал заявление об участии в шоу "Холостяк"

Тогда артист рассказал, что больше не хочет отношений с популярными девушками. Теперь ему по душе лишь немедийные дамы. Бывшая возлюбленная не комментирует личную жизнь, но недавно ей приписали роман с молодым футболистом. На днях Ольга выложила фотографию около кабинета гинеколога, чем лишь подогрела слухи о скором пополнении.
На днях Давид дал новое интервью. Он рассказал, что шоу "Танцы со звездами" стало для него судьбоносным, но раскрывать подробности отказался. Манукян отметил, что распространенные слухи о его новом увлечении – абсолютная ложь, и он теперь холостяк. В этот момент ведущий не удержался и уточнил у исполнителя, не хочет ли он принять участие в популярном шоу.
Однако рэпер был достаточно категоричен и заявил, что пока совершенно не думает ни о чем подобном. Он рассказал, что недавно пошутил на тему передачи, а его поклонники тут же начали писать, что очень ждут его на "Холостяке". Пока Давид уверен, что известная программа не поможет ему найти свою любовь.
Напомним, расставание Ольги и Давида стало настоящим скандалом. Певица заявила, что возлюбленный поднимал на нее руку и изменял. Избранник долго отмалчивался, но затем назвал ее поступок предательством.
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