"Подумала, что Пугачева": изменившуюся Караулову перестали узнавать

В личном блоге артистка поделилась серией фотографий, на которых предстала в нетипичных для себя вещах. На снимке певица одета в желтые спортивные штаны, широкую рубашку с абстрактным ярким принтом и кроссовки. Голову знаменитости украшает прическа в афростиле и массивные солнечные очки.
Мнение подписчиков по поводу нового образа Юлианны Карауловой разделилось. Некоторые отметили, что кудри девушки напоминают лапшу быстрого приготовления, и они ей совершенно не идут. Другие же и вовсе не узнали певицу на снимке, подумав, что перед ними Алла Пугачева. Впрочем, многим все же понравилась кардинальная смена имиджа.
"Дошик на голове (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Кудряшка Сью", "Не ну афро огонь вообще ))прям преобразилась не узнать", "В таком прикиде запилить бы трек в стиле 80х, ретровейв все дела", "Тебе больше идет с прямыми волосами!", "Ахах, посмотрела на прическу и Доширака чета захотелось! Пойду заварю", "Заварите мне дошик, пжлст", "Вот это химия", "Ваще не идет", "Ой, какая шкодная", "Я одна сначала подумала что это Алла Пугачева", – написали в комментариях.
Напомним, осенью прошлого года Юлианна Караулова сообщила о болезни отца. Папа артистки заразился коронавирусной инфекцией, которая протекала в тяжелой форме.
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