"Подумала, что Пугачева": изменившуюся Караулову перестали узнавать

Для многих поклонников Юлианна Караулова всегда остается романтичной девушкой с блондинистыми волосами, которая предпочитает классику в одежде. Вероятно, именно поэтому звезду с трудом узнали, стоило ей примерить новый образ.

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