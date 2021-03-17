"Жду Аршавина": Барановская сделала откровенное заявление

Напомним, что Юлии Барановской приписывали большое количество романов. В том числе и с коллегами. Так, поклонники сетовали, что телеведущая уводит Александра Гордона из семьи и устраивает настоящее сватовство в эфире передачи "Мужское/Женское".
После того, как звезда окончательно разорвала отношения с Андреем Аршавиным и подписала документы на развод, вокруг ее персоны стало витать еще больше слухов и домыслов. По словам Юлии, ее каждый месяц пытаются выдать замуж за какого-нибудь давнего знакомого. Чаще всего, семейного человека.
"Как рассуждают люди: если после расставания с Аршавиным ты ни разу официально не представила нового мужчину, значит, либо ты спишь со всеми подряд, либо ждешь, когда он вернется", – высказалась Барановская.
Большинство поклонников телеведущей считают, что футболист "сгрыз себе все локти". Вторая же половина подписчиков напоминает, что "годы идут, а Юля все сидит и ждет его". Звезда уже начала шутить, что настанет тот знаменательный день, когда она опубликует пост в социальных сетях, под которым не появится ни одного комментария, связанного с Аршавиным. Тогда, артистка на радостях выпьет бокал шампанского.
Стоит отметить, что Барановская не откровенничает с публикой. Долгое время она тщательно скрывала какие-либо изменения в личной жизни и проблемы в браке с Аршавиным. К слову, от футболиста у нее растут трое детей: 15-летний Артем, 12-летняя Яна и восьмилетний Арсений.
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Как по по-вашему, мир победит пандемию?
Прекратить насилие над женщинами
Беременную бросил парень
Дьяволы существуют
Сила воли
Какая разница сколько лет?
Подскажите что мне делать?
На курорты со справкой
Тип характера.