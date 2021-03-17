"Жду Аршавина": Барановская сделала откровенное заявление

Один из главных вопросов, интересующий поклонников Юлии Барановской, связан с прошлым браком артистки. Многочисленная аудитория уверена, звезда до сих пор не нашла себе нового ухажера, так как мечтает вернуться к известному футболисту.

прочитано 1203 раза