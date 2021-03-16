Попавшая впросак Решетова оправдалась за помятый внешний вид

Проект выйдет в эфир в конце марта, а пока зрители могут узнать детали с помощью анонсов. Подписчики модели отметили, что в видео, которые появились в Сети, она совсем не похожа на себя. Накануне девушку спросили, почему "в телевизоре" ее внешность так сильно отличается от того, что они привыкли видеть в ее инстаграм-аккаунте.
Стоит отметить, что многие упрекают Анастасию Решетову в чрезмерном увлечении фотошопом, однако красотка все отрицает. Попавшая впросак модель попыталась оправдаться за свой слегка помятый внешний вид. По словам девушки, на экране и на фото многие отличаются, и это нормально.
Также бывшая подруга Тимати добавила, что в первых нескольких сериях она снималась, испытывая сильные боли. "Я буду выглядеть хуже из-за тяжелого физического состояния, но я старалась это не показывать. Далее я себе очень даже нравлюсь", – отметила Анастасия Решетова.
Блогер добавила, что не так важно, как она выглядит на экране, потому что главное – посыл шоу "Ты – топ-модель". Она уверена, что зрителям этот формат "зайдет" со стопроцентной вероятностью.
Напомним, о расставании Тимати и Анастасии Решетовой стало известно в сентябре прошлого года. Через пару недель после разрыва рэпер объявил о своем участии в проекте "Холостяк". Многие поклонники до сих пор уверены, что влюбленные все еще вместе, а их расставание – продуманный пиар-ход.
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