Попавшая впросак Решетова оправдалась за помятый внешний вид

Пока Тимати пытается наладить личную жизнь с помощью участия в проекте "Холостяк", его бывшая подруга Анастасия Решетова строит карьеру. Недавно стало известно о том, что девушка станет ведущей шоу "Ты – топ-модель" на ТНТ.

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