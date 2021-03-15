"Она гений, имеет право": сварливую Пугачеву оправдали за скандальное поведение

Накануне Алла Духова, основательница балета "Тодес" дала интервью, в котором рассказала об отношениях с Аллой Пугачевой. Также артистка поделилась мнением насчет звезд, которые жалуются на сварливый характер Примадонны.

Напомним, недавно танцор Егор Дружинин рассказал о том, что ему было невероятно сложно работать со знаменитостью над ее шоу. Супруга Максима Галкина часто доводила не только его, но и всю команду своей требовательностью и частыми сменами настроения.

Также Примадонна отменила один из танцевальных номеров незадолго до премьеры, потому что ей просто что-то не понравилось. Алле Борисовне было плевать, что танцоры потратили на создание материала силы и время.

Алла Духова отметила, что не удивлена поведением звезды. По словам балетмейстера, Алла Пугачева имеет полное право на подобное. "Она гений, просто гений. У нее есть определенное видение, и его надо уважать. Это ее шоу, и она режиссер – имеет право", – заявила создательница "Тодеса".

Алла Духова добавила, что действительно немногим удается найти общий язык с Примадонной. К счастью, ей повезло оказаться с Пугачевой на одной волне. Балетмейстер отметила, что, окажись она на месте Егора Дружинина, возможно, попыталась бы поспорить с мнением звезды.

Напомним, ранее Мигель рассказал в интервью, почему не решился сотрудничать с Аллой Пугачевой. Танцор заявил, что в какой-то момент увидел, как Примадонна отчитывает артистов, а те стоят с опущенными головами и слова сказать не смеют. Он решил, что не готов терпеть к себе подобное отношение.