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Оскорбленная Семенович решила судиться с известным футболистом из-за слов "отрезать сиськи"

Оскорбленная Семенович решила судиться с известным футболистом из-за слов "отрезать сиськи"

Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анна Семенович хочет, чтобы футболист Владимир Быстров понес наказание за оскорбление. Певица решила обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства.
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В недавнем интервью авторитетному изданию Владимир Быстров высказался об Анне Семенович, которая ранее была известна как фигуристка. Футболист считает, что певица "отрезала бы сиськи", если бы захотела остаться в спорте, ведь без них прыгать гораздо легче.

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Семенович была шокирована хамством Быстрова. Она сняла видеообращение и опубликовала в "Инстаграм". Артистка напомнила, что была мастером международного класса, а также отметила: у нее не сиськи, а грудь. Анна считает, что футболист тоже мог бы себе отрезать "кое-что" ради быстрого бега по полю.

В шоу "Звезды сошлись" Семенович рассказала, что была второй в сборной России, но она получила травму – повреждение мениска. Анне потребовалась операция, а после – длительное восстановление. Тогда она поняла, что не может остаться в фигурном катании.

Адвокат Майя Шевцова, которая сотрудничает с Анной Семенович, отметила, что Владимир Быстров не мог вникнуть в суть претензии, поскольку ничего обидного в слове "сиськи" и в самой фразе он не видит. Впрочем, футболист пообещал публично извиниться перед экс-участницей группы "Блестящие".

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Автор: 28 февраля 2021, 18:06 Источник: НТВ / Шоу "Звезды сошлись" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анна Семенович выставила напоказ большой живот

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Жируте, господа. Занять вас надо физическим трудом. Привыкли по судам носиться.
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