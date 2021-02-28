Оскорбленная Семенович решила судиться с известным футболистом из-за слов "отрезать сиськи"

Анна Семенович хочет, чтобы футболист Владимир Быстров понес наказание за оскорбление. Певица решила обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства.

В недавнем интервью авторитетному изданию Владимир Быстров высказался об Анне Семенович, которая ранее была известна как фигуристка. Футболист считает, что певица "отрезала бы сиськи", если бы захотела остаться в спорте, ведь без них прыгать гораздо легче.

Семенович была шокирована хамством Быстрова. Она сняла видеообращение и опубликовала в "Инстаграм". Артистка напомнила, что была мастером международного класса, а также отметила: у нее не сиськи, а грудь. Анна считает, что футболист тоже мог бы себе отрезать "кое-что" ради быстрого бега по полю.

В шоу "Звезды сошлись" Семенович рассказала, что была второй в сборной России, но она получила травму – повреждение мениска. Анне потребовалась операция, а после – длительное восстановление. Тогда она поняла, что не может остаться в фигурном катании.

Адвокат Майя Шевцова, которая сотрудничает с Анной Семенович, отметила, что Владимир Быстров не мог вникнуть в суть претензии, поскольку ничего обидного в слове "сиськи" и в самой фразе он не видит. Впрочем, футболист пообещал публично извиниться перед экс-участницей группы "Блестящие".