"Мои лучшие подружки": Семенович вывалила оголенную грудь

Певица отдыхает в Египте и делится с фолловерами снимками из жаркой страны в своем инстаграм-аккаунте. Вот и теперь знаменитость выложила фото в купальнике, от которого мужчинам-подписчикам стало на душе горячо.
"Веснушки — мои лучшие подружки!", – подписала снимок артистка. Также Анна Семенович пожелала всем отличного дня.
Публика не осталась равнодушной к выдающейся груди исполнительницы. Некоторые написали, что певица ежедневно вдохновляет их. "Солнечная красавица", "Ух ты, какие глаза", "У всех арабов, наверное, столбняк", – высказались фолловеры.
Напомним, много лет Анна Семенович страдает болезнью груди – гигантомастией. В какой-то период ее бюст достигал девятого размера. Звезда сделала операцию по уменьшению груди, но она все-таки продолжает расти.
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