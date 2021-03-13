Молодая жена Петросяна показала округлившийся живот: Второй на подходе

Стоит отметить, слухи об очередной беременности жены юмориста появились еще несколько месяцев назад. Тогда в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта девушка отметил, что была бы не против родить еще одного наследника.
Впрочем, учитывая, что в прошлый раз Татьяна Брухунова тщательно скрывала интересное положение, в этот раз также не стоит рассчитывать на подробный рассказа о беременности. Однако, кажется, супруга Евгения Петросяна ослабила хватку и случайно показала подписчикам своего инстаграм-аккаунта округлившийся животик.
Накануне помощница звезды записала видео, в котором рассказала о детской одежде. На кадрах девушка перебирает вещи, сидя в просторной пижаме. Несмотря на попытки прикрыть зону талии, легкая ткань все равно топорщится на животе. Затем Татьяна Брухунова встает, и тогда становится заметно, как рубашка обтягивает округлившиеся формы. Судя по всему, срок приличный.
В Сети Евгения Петросяна уже поздравляют с грядущим прибавлением. "Второй на подходе!" – пишут пользователи. Впрочем, пока эта информация официально не подтверждена.
Стоит отметить, что 13 марта Татьяна Брухунова отмечает день рождения. "Найдется ли тот, кто сможет преподнести мне столь же бесценный подарок в День моего рождения, как это сделал сын? Ваган родился 13 марта", – написала молодая мама.
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