Молодая жена Петросяна показала округлившийся живот: Второй на подходе

Евгений Петросян несколько лет назад развелся с Еленой Степаненко после тридцати лет брака. Как оказалось, артист оставил супругу ради молодой помощницы Татьяны Брухуновой. Год назад у пары родился сын, и, судя по всему, семья снова готовится к прибавлению.

Стоит отметить, слухи об очередной беременности жены юмориста появились еще несколько месяцев назад. Тогда в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта девушка отметил, что была бы не против родить еще одного наследника.

Впрочем, учитывая, что в прошлый раз Татьяна Брухунова тщательно скрывала интересное положение, в этот раз также не стоит рассчитывать на подробный рассказа о беременности. Однако, кажется, супруга Евгения Петросяна ослабила хватку и случайно показала подписчикам своего инстаграм-аккаунта округлившийся животик.

Накануне помощница звезды записала видео, в котором рассказала о детской одежде. На кадрах девушка перебирает вещи, сидя в просторной пижаме. Несмотря на попытки прикрыть зону талии, легкая ткань все равно топорщится на животе. Затем Татьяна Брухунова встает, и тогда становится заметно, как рубашка обтягивает округлившиеся формы. Судя по всему, срок приличный.

В Сети Евгения Петросяна уже поздравляют с грядущим прибавлением. "Второй на подходе!" – пишут пользователи. Впрочем, пока эта информация официально не подтверждена.

Стоит отметить, что 13 марта Татьяна Брухунова отмечает день рождения. "Найдется ли тот, кто сможет преподнести мне столь же бесценный подарок в День моего рождения, как это сделал сын? Ваган родился 13 марта", – написала молодая мама.