Нашутили на миллиарды рублей: Петросян и Степаненко сцепились из-за старых картин и книг

За тридцать лет брака Евгений Петросян и Елена Степаненко нажили приличное состояние. Документ, в котором описано все имущество бывших супругов, состоит из 500 страниц. Каким богатством владеют звезды юмористического шоу "Смехопанормама", точно неизвестно, но их адвокаты не раз проговаривались.
Например, однажды представляющий интересы Петросяна Сергей Жорин говорил о 400 тысячах долларов, которые якобы находятся на счету Елены Григорьевны. Также адвокат заявлял, что Степаненко желает получить 10 из 12 имеющихся квартир. Кроме этого, СМИ публиковали документы, подтверждающие наличие старинных квартир, общая стоимость которых достигает миллиарда рублей.
Тысячи книг XIX и XX веков – еще одна ценная коллекция Елены Григорьевны и Евгения Петросяна. В ней можно найти сатирические журналы, юмористические рассказы и даже пятитомник "Энциклопедии весельчака". По подсчетам журналистов, артисты владеют имуществом на два миллиарда рублей.
Напомним, вскоре после развода с Еленой Степаненко Евгений Петросян женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. В марте прошлого года она родила от артиста сына. Мальчика назвали Ваганом, в честь отца юмориста.
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