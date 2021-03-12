"Как честный человек я должен позвать тебя": женатый режиссер сделал предложение Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце не раз говорила, что никогда бы не закрутила роман с женатым мужчиной. Но все меняется, и возможно, она изменила своим правилам. Однако пока это остается на уровне слухов. К тому же, сама Агата опровергла эту информацию.
Поговаривают, что у актрисы роман с женатым режиссером Климом Шипенко. Бывшая жена Павла Прилучного уверила, что ее с режиссером связывает только работа. И, пользуясь случаем, попросилась к нему в кино.
Клим Шипенко снимает фильм о космосе. Актеры по-настоящему отправятся на МКС. Как раз это и было давней мечтой Агаты Муцениеце. Режиссер не оставил без внимания ее просьбу и публично ответил в своем "Инстаграм", фактически сделав ей предложение о работе. Правда, существуют некоторые камни преткновения.
«В кино про космос могу позвать, но к полету с двойным гражданством не допустят. <...> Теперь как честный человек я должен позвать тебя в кино», – написал Клим Шипенко.
Ранее в Сети было опубликовано нечеткое видео, на кадрах которого похожие на Муцениеце и Шипенко люди обнимаются весьма страстно. Актриса опровергла слухи о том, что это был режиссер.
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