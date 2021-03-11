Вскрылись причины закрытия проекта "Бородина против Бузовой"

Поговаривают, что Ксения Бородина и Ольга Бузова могли оказаться у разбитого корыта. Всему виной неожиданное решение руководства канала. Совет директоров предположил, что ссоры двух инстадив в эфире лишь порочат честь и статус площадки.

Так и решилась судьба шоу "Бородина против Бузовой". Организаторы досрочно закрыли съемки, несмотря на график, расписанный до лета. Накануне стало известно, что последний выпуск покажут в эфире телеканала уже 12-го марта.

Похоже, что продюсеры решили полностью сменить формат площадки. Начав ребрендиг "Дома-2", они были вынуждены отказаться от продолжения аналогичного шоу. Спустя несколько дней им все же удалось найти компромисс.

Выяснилось, что Ксения Бородина и Ольга Бузова получили предложение о работе на утреннем шоу, но с одним условием – никаких сплетен, публичных конфликтов и драк. По словам директоров, это очередная попытка привнести на канал что-то "чистое и вечное".

Кодовое название новой программы "ББ шоу". Неизвестно, удастся ли дамам перебороть свой пылкий темперамент и создать дружественную атмосферу на площадке. Злые языки уверены, чтобы не потерять работу и надежную финансовую подушку, Ольга и Ксения будут строить из себя "порядочных и доброжелательных див".

Организаторы съемок рассказали, что в светлую студию будут приглашаться обычные люди с житейскими проблемами, которые телеведущие и психологи постараются решить. Остается только гадать, как долго продержится очередная телепередача с участием Бузовой и Бородиной.