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"Она сейчас в беде": близкие бьют тревогу из-за зависимости Бузовой

Шоумен Рустам Солнцев стал новым гостем шоу "Алена, блин!". Артист высказался по поводу слухов, которые окружают Ольгу Бузову. Например, некоторые считают, что девушка чересчур увлекается алкоголем.
прочитано 1309 раз

Шоумен согласен с тем, что у артистки действительно есть некоторые проблемы со спиртным. "Попивает, мягко говоря. Я думаю, что там расход уже, как у "крузака" – 20 литров на 100 километров", – иронизирует Рустам Солнцев.

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Рустам Солнцев телеведущий

Шоумен добавил, что прожил с Ольгой Бузовой три года на проекте "Дом-2", а затем она была его ведущей, в которую он вглядывался почти ежедневно. Именно поэтому теперь ему так заметны метаморфозы, которые происходят с девушкой. "Я же вижу это несвежее лицо, измененное сознание", – говорит артист.

По словам Рустама Солнцева, впервые о проблемах Ольги Бузовой с алкоголем он услышал пять лет назад от Даны Борисовой, но не придал этим словам значения. Теперь же шоумен считает, что телеведущей действительно нужно что-то делать с зависимостью. По словам артиста, у Ольги Бузовой идет внутренняя война. "Она сейчас в беде, конечно, большой", – считает гость шоу "Алена, блин!".

"Ей никто не может помочь. Эти ее друзья, которые приходят к ней на день рождения, эти девчонки... она им вообще не уперлась. Это даже не друзья", – отметил Солнцев.

Также шоумен рассказал, почему не верит в роман Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Он не считает, что у пары был контракт, однако полагает, что основная цель отношений заключалась во взаимной раскрутке. "Зная Олю, я что, должен был верить в этот роман в "Сторис"?" – недоумевает Рустам Солнцев.

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Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 11 марта 2021, 12:55 Источник: Алена, блин! ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость647727
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Какой ужас. Бузова - телеведущая. Как - то "напоролась" на концерт, ведущими которого были Бузова и Лолита. Стоя на сцене перед зрителями они друг другу жежелали много мужчин и чтобы они их - открытым текстом и не по одному разу. Рядом стоял Ургант и хихикл как идиот. Твари. Чего вы о них постоянно
Гость648046
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Повылазила всякая нечисть, готовая на все ,чтобы засветиться, заявить о своем существовании!
1

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