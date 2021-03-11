"Она сейчас в беде": близкие бьют тревогу из-за зависимости Бузовой

Шоумен Рустам Солнцев стал новым гостем шоу "Алена, блин!". Артист высказался по поводу слухов, которые окружают Ольгу Бузову. Например, некоторые считают, что девушка чересчур увлекается алкоголем.

Шоумен согласен с тем, что у артистки действительно есть некоторые проблемы со спиртным. "Попивает, мягко говоря. Я думаю, что там расход уже, как у "крузака" – 20 литров на 100 километров", – иронизирует Рустам Солнцев.

Шоумен добавил, что прожил с Ольгой Бузовой три года на проекте "Дом-2", а затем она была его ведущей, в которую он вглядывался почти ежедневно. Именно поэтому теперь ему так заметны метаморфозы, которые происходят с девушкой. "Я же вижу это несвежее лицо, измененное сознание", – говорит артист.

По словам Рустама Солнцева, впервые о проблемах Ольги Бузовой с алкоголем он услышал пять лет назад от Даны Борисовой, но не придал этим словам значения. Теперь же шоумен считает, что телеведущей действительно нужно что-то делать с зависимостью. По словам артиста, у Ольги Бузовой идет внутренняя война. "Она сейчас в беде, конечно, большой", – считает гость шоу "Алена, блин!".

"Ей никто не может помочь. Эти ее друзья, которые приходят к ней на день рождения, эти девчонки... она им вообще не уперлась. Это даже не друзья", – отметил Солнцев.

Также шоумен рассказал, почему не верит в роман Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Он не считает, что у пары был контракт, однако полагает, что основная цель отношений заключалась во взаимной раскрутке. "Зная Олю, я что, должен был верить в этот роман в "Сторис"?" – недоумевает Рустам Солнцев.