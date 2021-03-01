Солнцев разнес унизившую малоимущих россиян Бородину

На днях в личном блоге Ксения Бородина заявила, что женщина должна рожать столько детей, сколько сможет прокормить самостоятельно. Народ подобная точка зрения возмутила, ведь странно перекладывать ответственность за семью только на женские плечи. Корреспондент "Дни.ру" уточнил у шоумена и блогера Рустама Солнцева, почему людей так задело высказывание телеведущей.

Стоит отметить, что последнее время Ксения Бородина часто озвучивает спорное мнение. Например, недавно девушка заявила, что россияне сами виноваты в том, что зарабатывают по 20 тысяч рублей в месяц. В пример она поставила себя – вот, мол, всего добилась сама, трудилась, а не лежала на диване и не критиковала всех подряд. Подписчики в комментариях буквально растерзали телеведущую.

В беседе с "Дни.ру" Рустам Солнцев отметил, что некоторые иногда не думают перед тем, как высказать свое мнение на широкую аудиторию. "Беда не только Ксюхина, но и многих других, что они эти фразы подписывают бездумно под дурацкими пафосными фотками. Хочется фотку запилить, и они начинают голову ломать, какой бы контент туда вставить", – считает шоумен.

Как отметил в разговоре с "Дни.ру" Рустам Солнцев, некоторые звезды мнят себя гуру и пытаются учить людей жить. "Не надо писать высоколобые тексты, девочки, потому что вас за эти тексты начинают убивать. Та же Бузова, Семенович, Седокова, да кто угодно, несут полную пургу, которая с жизнью обычных людей, которые на них подписаны, не соотносится. Зачем они вообще пишут? Они что, какие-то гуру осмысленной женской жизни?" – возмутился блогер.

Также Рустам Солнцев добавил, что Ксении Бородиной не хватает юмора и самоиронии. "Как только она хочет быть пафосной и важной, она тут же получает, что бы она ни написала. Я могу дать ей только один совет: чуть больше юмора", – говорит шоумен.

"Ей прилетает столько, что она не тащит. После того, как ей прилетает, она начинает огрызаться на всех и выглядит плоховато в этот момент. Это желание пасти народы. Кому это понравится? И она тут же получает негатив", – подытожил Рустам Солнцев в беседе с "Дни.ру".