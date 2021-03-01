Солнцев разнес унизившую малоимущих россиян Бородину

Стоит отметить, что последнее время Ксения Бородина часто озвучивает спорное мнение. Например, недавно девушка заявила, что россияне сами виноваты в том, что зарабатывают по 20 тысяч рублей в месяц. В пример она поставила себя – вот, мол, всего добилась сама, трудилась, а не лежала на диване и не критиковала всех подряд. Подписчики в комментариях буквально растерзали телеведущую.
В беседе с "Дни.ру" Рустам Солнцев отметил, что некоторые иногда не думают перед тем, как высказать свое мнение на широкую аудиторию. "Беда не только Ксюхина, но и многих других, что они эти фразы подписывают бездумно под дурацкими пафосными фотками. Хочется фотку запилить, и они начинают голову ломать, какой бы контент туда вставить", – считает шоумен.
Как отметил в разговоре с "Дни.ру" Рустам Солнцев, некоторые звезды мнят себя гуру и пытаются учить людей жить. "Не надо писать высоколобые тексты, девочки, потому что вас за эти тексты начинают убивать. Та же Бузова, Семенович, Седокова, да кто угодно, несут полную пургу, которая с жизнью обычных людей, которые на них подписаны, не соотносится. Зачем они вообще пишут? Они что, какие-то гуру осмысленной женской жизни?" – возмутился блогер.
Также Рустам Солнцев добавил, что Ксении Бородиной не хватает юмора и самоиронии. "Как только она хочет быть пафосной и важной, она тут же получает, что бы она ни написала. Я могу дать ей только один совет: чуть больше юмора", – говорит шоумен.
"Ей прилетает столько, что она не тащит. После того, как ей прилетает, она начинает огрызаться на всех и выглядит плоховато в этот момент. Это желание пасти народы. Кому это понравится? И она тут же получает негатив", – подытожил Рустам Солнцев в беседе с "Дни.ру".
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