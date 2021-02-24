Обвинившая россиян в нищете Бородина показала серьги за 400 тысяч рублей

Недавно российская ведущая Ксения Бородина влипла в скандал из-за неаккуратно сказанных слов. Она заявила, что россияне сами виноваты в том, что зарабатывают по 20 тысяч рублей в месяц, и не надо ей теперь завидовать, такой успешной и "сделавшей себя". После этого на нее обрушилась волна негатива.







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