Обвинившая россиян в нищете Бородина показала серьги за 400 тысяч рублей

Ксения Бородина активно ведет свои соцсети и общается с поклонниками, отвечает на их комментарии, иногда не самые лицеприятные. Часто ее обвиняют в хвастовстве и позерстве. Но Ксения уверяет – она всего добилась сама, и гордится этим. Другим же она советует делать то же самое, работать, а не лежать на диване и критиковать звезд.
После этого на Ксению Бородину посыпался негатив. Мол, бесится с жиру, и ничего она сама не добилась. Так или иначе, Бородина продолжает "бесить" подписчиков дорогими нарядами и аксессуарами, на которые не жалеет денег.
На днях она показала в своем "Инстаграм" новый образ, выполненный в изумрудно зеленых тонах. Ее уши украсили модные серьги-пусеты "клевер" в тон одежды.
Ведущая стала нахваливать саму себя и заниматься самолюбованием. Она отметила, что нашла свой цвет, и он ей к лицу. Тем временем, такие серьги стоят около 400 тысяч рублей, пишет портал Paparazzi.ru.
В конце публикации Ксения Бородина не побоялась вновь спровоцировать поклонников на критику в свой адрес и спросила их, действительно ли ей идет зеленый цвет. Можно только догадываться, что ей ответили фанаты, ведь снимок был опубликован в "Сторис" и теперь уже исчез.
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